Plaza: «Hemos hecho la mejor plantilla que nos podíamos permitir»
El entrenador del Unicaja se muestra satisfecho con los nuevos fichajes y ambicioso: «Queremos estar en todos los 'fregaos'»
ENRIQUE MIRANDA
Málaga
Miércoles, 23 agosto 2017

Ha estado gran parte del verano pegado al móvil, por lo que no se ha podido desconectar mucho del baloncesto. Pese a que va a empezar su quinta temporada en el Unicaja, Joan Plaza asegura que se toma este curso «como si fuera el primero». «Nunca había estado cinco años en un club», relata. Los atentados en su Barcelona natal le pillaron camino a Málaga en su Harley Davidson, pero confiesa que le ha afectado mucho la barbaridad de los hechos. Por eso quiso empezar ayer su primera comparecencia ante los medios con un poema de García Lorca en homenaje a Las Ramblas. Después, analizó toda la actualidad del Unicaja 2017-2018.

Configuración de la plantilla «Hay que hacer sacrificios para reforzar otros puestos»

Plaza está satisfecho con el equipo que tiene entre manos. Considera que se ha hecho un gran esfuerzo y que se tiene «la mejor plantilla que nos podíamos permitir». Aunque para ellos se hayan quedado jugadores por el camino –«estábamos muy, muy contentos con Jamar Smith, yo especialmente enamorado de él»–, se ha configurado un equipo más compensado. «A veces hay que hacer sacrificios de puestos y personas, para reforzar otros», añadió. El técnico del conjunto malagueño cree que el equipo ha perdido «un poquito fuera» y ha ganado por dentro.

Objetivos «Queremos estar en todos los ‘fregaos’»

«Hemos de ser ambiciosos. Hay que pensar en grande para hacer cosas bonitas», aseguró ayer Plaza. «Pero es que ser ambiciosos quizás es ser décimos en la Euroliga», puntualizó, recalcando la dificultad de la competición europea. «En la Liga Endesa queremos estar entre los cuatro primeros, aún sabiéndonos el quinto presupuesto. Queremos clasificarnos para la Copa del Rey y hacerlo lo antes posible y queremos hacer una gran Supercopa. Queremos estar en todos los ‘fregaos’».

Musli y su rol «Su peso en la plantilla dependerá de él»

El nombre de Musli lleva sobre la mesa todo el verano, ya que el cuerpo técnico no acabó contento con el serbio la temporada pasada. Sin embargo, el jugador tiene contrato y está dispuesto a cumplirlo. Ayer Plaza habló sobre el pívot: «Él es un jugador más en la plantilla a todos los niveles. Nadie, ni él ni yo ni otros jugadores está libre de que venga alguien antes de que empiece la temporada a negociar con el club y pueda irse. ¿Que va a tener menos peso? Dependerá de él, de cómo se entrene, de cómo juegue. Pero para nosotros tenerlo junto a Shermadini, Augustine o Viny (Okouo) es un lujo». Plaza admitió entre líneas que quizás hay un exceso de hombres altos. «¿Podría estar mejor redistribuida la plantilla? Esto es un encaje de bolillos. Él es un jugador más, no lo he visto aún porque ha empezado la temporada de baja», aseguró. El jugador se ausentó en el primer entrenamiento por fiebre. «Yo no creo en castigos ni en forzar a nadie. Si él trabaja y lo hace mejor que el resto, jugará más. Ha sido el mejor pívot de la Eurocup y, si él quiere, tiene facultades para ser importante».

Canteranos «Alberto ya acabó el año pasado como primer base»

También tuvo palabras Plaza para los tres canteranos que estarán en el primer equipo. «Alberto Díaz acabó siendo el primer base del equipo. Hace cuatro años no había ningún malagueño en el equipo y ahora tenemos un MVP de la Eurocup. Alberto, si queremos que alcance su nivel, jugará 20 ó 22 minutos todo el año». Sobre Viny Okouo, también espera que tenga más protagonismo: «Estamos esperanzados en él. Y va a tener protagonismo. Quisiera que jugara 15 minutos de media en los partidos que juegue, que no serán todos». Sobre Soluade, que tendrá el rol de tercer base, Plaza dijo que tendrá su espacio: «Quiero que crezca».

Su contrato «Voy a trabajar por merecerme seguir aquí»

Plaza vivirá su quinta temporada en el Unicaja. Termina contrato y por ahora no hay conversacionessobre una posible renovación: «Vivo el momento. ¿Te puede dar más estabilidad que el club te lo ofrezca (la renovación)? No lo sé, no depende de mí. Voy a trabajar para merecerme seguir aquí o que otra gente se fije en mí».