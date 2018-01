Plaza: «Milosavljevic nos ayudará mucho, a mí o a quien venga en las próximas temporadas»

Vive una situación peculiar esta temporada Joan Plaza en el Unicaja, tras cuatro años y medio al frente de la plantilla malagueña. El entrenador que llevó al conjunto malagueño a ganar la Eurocup cuando ya había rumores sobre su posible salida del club termina contrato esta temporada y por ahora no hay negociaciones abiertas para una futura renovación. Su contrato expira el próximo 30 de junio y no hay opción de ampliación, por lo que habría que negociar un nuevo acuerdo. El entrenador mantiene que no le inquieta su renovación, que quiere disfrutar de esta temporada en la Euroliga. Pero en algunas de sus declaraciones vislumbra un futuro lejos de Málaga. Ayer se le cuestionó por Dragan Milosavljevic, un jugador que aún no ha demostrado todo su potencial en el Unicaja. «Yo estoy muy contento con Milosavljevic y creo que nos va a ayudar mucho, esta temporada y las temporadas siguientes, a mí o a quien venga. Es un buen soldado y un encanto como profesional», declaró. El entrenador defendió la labor del alero serbio, que firmó el verano pasado un contrato para las dos próximas temporadas con el conjunto malagueño. El técnico catalán ya ha manifestado en otras ocasiones sus dudas sobre si seguirá o no al frente del Unicaja. Ya lo hizo en la entrevista que protagonizó con ACB.com cuando cumplió 400 partidos en la liga española: «Espero poder seguir viviendo de esto, en España o fuera, siempre estoy con las maletas preparadas. Si algún día me voy de Málaga, lo que quiero es dejar un buen recuerdo e ir a por otra aventura que me haga mejor», afirmó.

Por el momento la renovación de Plaza no es algo prioritario en las oficinas de Los Guindos, aunque hay satisfacción con el trabajo del entrenador de Barcelona. La celebración de la Copa del Rey a mediados de febrero suele ser el pistoletazo de salida de muchas operaciones cara a la próxima temporada, pero por ahora el futuro de Plaza está en el aire.