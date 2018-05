Plaza: «Hemos mostrado más deseo que en los últimos partidos»

Se vio un Unicaja distinto al del último mes ayer en el Buesa Arena. Más concentrado, con mejor actitud y más jugadores implicados. Pero no fue suficiente, porque al equipo se vino abajo en el último cuarto y terminó llevándose una dura derrota de Vitoria (87-70) que pone la eliminatoria de cuartos 1-0. A esa mejoría, al menos en la actitud, se quiso agarrar ayer Joan Plaza tras el encuentro, consciente de que mañana en el Carpena (19.45 horas) habrá un partido a vida o muerte para forzar un tercer encuentro o irse ya de vacaciones.

«Aunque nos hubiera gustado empezar ganando, tenemos la sensación de no haber hecho mal partido durante tres cuartas partes del mismo. Hemos tenido acciones de defender bien durante 22 segundos y luego recibir canastas por el talento rival», aseguró el entrenador del Unicaja. «Eso ha sido una losa y así se ha generado el último parcial, que debemos estudiar para que cada uno del equipo haga lo que se nos pide, que reboteen los pívots y que cada uno haga lo que se le pide», comentó. «También hemos tenido mal porcentaje en tiros de tres y no puede ser que un fallo ofensivo se nos convierta en una mala defensa. Se nos han generado esa serie de parciales que han definido el partido», dijo. También se quejó el técnico de lo mal que reboteó el Unicaja, pese a que es uno de los puntos fuertes del cuadro malagueño.

Cara al partido de mañana, el técnico catalán confía en que más jugadores se sumen al carro y poder empatar la eliminatoria. «He percibido que hemos estado más gente en el partido y con más deseo tras una serie de partidos en los que no hemos estado al nivel. Hemos perdido porque el Baskonia ha sido mejor y no por desidia de nadie». Eso sí, reclamó el técnico mayor dureza a su equipo, un apartado en el que se vio superado claramente por el Baskonia. «También hemos de jugar más duros y más intensos porque estamos en 'play-off' y no es tiempo de guarderías. Tenemos que jugar duro y ser intensos».

El técnico reclamó el apoyo de la afición en el Palacio de los Deportes, en un momento delicado del equipo. «Es tiempo de apretar, de empujar todos juntos y si no se pasa esta eliminatoria sacar conclusiones y ver cómo se hubiera podido hacer mejor. Es tiempo de llegar el martes con la bufanda y la camiseta puesta al pabellón», afirmó. Se prevé un partido tenso el martes en el Carpena, ya que puede suponer la eliminación del conjunto malagueño por la vía rápida. No se la ha dado bien históricamente al Unicaja levantar un 1-0 en una serie de tres partidos en la Liga Endesa, aunque la temporada pasada se logró en los 'play-off' de la Eurocup, también con el factor en cancha en contra.

En la ACB, el Unicaja ha perdido en nueve ocasiones el primer partido de una serie al mejor de tres encuentros y solo en una ocasión, en cuartos de final de 2008-2009, conseguía el triunfo. El equipo que entonces dirigía Aíto levantó la serie de cuartos ante el Gran Canaria tras perder el primer partido, pero logró empatar la eliminatoria y ganar el tercero, en aquella ocasión en Málaga. En las otras ocho eliminatorias además de perder lo ha hecho sin ganar ningún partido.