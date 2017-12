Plaza: «Nos motiva alargar ante el Maccabi esta pequeña racha» Plaza, durante la rueda de prensa de este miércoles. / SUR El entrenador del Unicaja lamentó la baja de Milosavljevic, que tampoco estará el sábado ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 27 diciembre 2017, 14:27

El Unicaja parte este mediodía a Tel Aviv en un vuelo chárter con el objetivo de lograr mañana en la pista del Maccabi su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga y acercarse aún más a los puestos de 'play-off'. Antes de partir, el entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó el encuentro: "La lectura del partido es similar al del Milán, es un equipo con muchos jugones, con mucha verticalidad, con mucho físico cerca del aro, con pívots no muy altos, pero atléticos. En casa son muy fuertes, han ganado a rivales importantes, de Final Four". Para el técnico del equipo malagueño, lo importante es que su equipo logre mantener el nivel. Temía Plaza cierto bajón en sus jugadores tras los dos días de descanso de Navidad, pero aseguró que los entrenamientos de estos días están siendo buenos y que los jugadores han asimilado la importancia de estos encuentros de la recta final del año. "Nosotros nos centramos en llegar bien, en que mantengamos el tono y que no nos vengamos abajo con parciales en contra, contra un rival que es muy intenso sobre todo en su pabellón".

Aunque el partido del sábado ante el Bilbao en la Liga Endesa es vital para estar en la Copa del Rey, el Unicaja viaja motivado a Tel Aviv. Esta semana se ha trabajado pensando en ambos partidos, ya que el equipo llega a Bilbao el viernes de madrugada y juega el sábado, sin apenas tiempo para trabajar. "Lo que nos motiva es alargar esta pequeña racha, sentirnos que somos cada vez más equipo, que somos más estables, más seguros. Jugar en la pista del Maccabi es un privilegio; ya estamos viendo cómo es la Euroliga, una competición a un nivel similar a la Champions en fútbol, que ha subido de nivel este año y que todos los partidos son muy igualados", afirmó. "Es evidente que nos gustaría mirar para arriba, pero tenemos los pies en el suelo, queremos cerrar la primera vuelta acercándonos un poquito más, acabando con un balance de 7 victorias y 8 derrotas", dijo.

Para este partido, Plaza no podrá contar con Milosavljevic, que se queda en Málaga por una lesión muscular. Aunque ayer se esperaba que el serbio pudiera jugar el sábado en Bilbao, hoy el técnico dijo que no lo hará. "Ni él sabe cuándo se produjo la lesión, porque después del último partido no dijo nada. Por sus características, Milosavljevic podría haber defendido muy bien a los jugadores del perímetro del Maccabi. Nos ofrece muchos intangibles, no solo porque defienda bien, sino porque jugando de 3 puede poner el balón en el suelo. Tendremos que activar a Soluade en su lugar y espero que tanto él como Díez den un paso adelante", explicó. Plaza aseguró que no cuentan con Milosavljevic para el partido del sábado, pese a que el jugador pidió que le reservasen el billete de avión.