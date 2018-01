Plaza: «Necesitamos ser más duros» El entrenador del Unicaja ve el vaso medio lleno y se queda con una lectura positiva de la derrota ante el Zalgiris SUR Sábado, 13 enero 2018, 01:03

«Estoy orgulloso de mis jugadores», repitió ayer Joan Plaza en un par de ocasiones en su comparecencia tras el partido. El entrenador del Unicaja ve el vaso medio lleno y se quedó con una lectura positiva de la derrota ante el Zalgiris. «Pusimos mucha energía y competimos bastante bien. Nunca nos rendimos. Incluso cuando parecía imposible ganar, cuando íbamos siete puntos abajo a falta de un minuto, nunca nos dimos por vencidos y seguimos compitiendo y al final tuvimos la oportunidad de tener un último tiro para ganar o empatar el partido», dijo.

«Estoy orgulloso de que mis jugadores pelearan hasta el final. Cada equipo ganó dos cuartos, ganamos los dos primeros y ellos los dos siguientes. El Zalgiris incrementó su agresividad con sus manos en defensa en la segunda mitad, algo lógico, y sufrimos porque nos mandaron a nueve o diez metros del aro», explicó.

Pero el técnico catalán sí reclamó más dureza a sus jugadores: «Necesitamos ser más duros y aceptar que los árbitros no nos van a pitar cada falta. Debemos aceptarlo y no llorar», aseguró el técnico, que volvió a recalcar que su equipo está en dinámica positiva. «Hemos cambiado nuestra cara totalmente en el último mes y medio y competimos contra cualquiera. Probablemente las cosas cambiarán a nuestro favor y estoy feliz de cómo estamos jugando. No muchos equipos ganan en Kaunas y estoy orgulloso de competir aquí hasta el último segundo», afirmó el entrenador, que también hizo referencia a la baja de Brooks, el mejor en el partido de ida.