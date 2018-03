Plaza: "Nos han ofrecido maravillas para fichar, pero esto no es Disneyland" Livio Jean-Charles, último fichaje del Unicaja, aterrizó a mediodía en Málaga / @unicajacb "Que nadie piense que es un recambio de Shermadini", dijo el entrenador del Unicaja sobre Livio Jean-Charles, el nuevo refuerzo ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 20 marzo 2018, 17:18

Compareció Joan Plaza esta mañana en el Palacio de los Deportes en la previa del partido de Euroliga ante el Barcelona (miércoles, 20.45 horas), pero sobre todo se habló del nuevo fichaje del Unicaja, el francés Livio Jean-Charles, que llega este mediodía a Málaga. El entrenador del Unicaja explicó lo que puede aportar el ala-pívot al equipo: “Espero que nos aporte aire fresco, que nos oxigene y nos dé un punto mñas de físico”, aseguró. “Que nadie piense que es un recambio de Shermadini, en absoluto. El mercado ahora no daba jugadores del perfil de Shermadini, dentro de las limitaciones de cupos, dinero y de condiciones que tenemos”, comentó. “Necesitábamos una persona que estuviera en forma. Que estuviera jugando hasta hace pocos días, en forma y con ganas. Ya ha pedido el libro de sistemas del equipo y esperamos que nos ayude en el rebote, que defienda con buena anticipación, que pueda tirar de fuera porque tiene buena mano, y que corra bien la pista”, dijo.

Plaza explicó que al club llegaron muchos ofrecimientos -ayer mismo le llamó a él un agente, según dijo- , pero que algunos no en las mejores condiciones. Hay jugadores que tienen mucho talento pero que llevan un mes parado, o que te piden dos años más de contrato o mucho más dinero. Nos han ofrecido maravillas, pero esto no es Disneyland y no podemos hipotecar el futuro del club”.

Cuestionado sobre si volvería a dejar libre a Dejan Musli, Plaza contestó con un sí rotundo: “Sí, fue una decisión conjunta, no unilateral mía. Ya lo hablamos en diciembre, quieres que otros jugadores del equipo vayan creciendo y creo que el equipo ha mejorado mucho desde entonces, no por la marcha de Musli, sino porque los roles han encajado mejor, con Shermadini, Augustine y Okouo. Dejan quería más minutos y creo que tanto él como nosotros tomamos una buena decisión”.