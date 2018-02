Plaza: «Sería una pequeña catástrofe que no se celebrara la Copa del Rey» Plaza, durante el partido ante el Efes en el Martín Carpena. / Ñito Salas El entrenador del Unicaja habló de la amenaza de huelga de jugadores y abogó por un punto de encuentro con la patronal ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 8 febrero 2018, 23:22

El Unicaja logró una trabajada victoria ante el Efes que le permite seguir enganchado a la Euroliga y no descolgarse en exceso del complicado objetivo de los 'play-off'. Pero gran parte de la comparecencia de Joan Plaza se centró en la Copa del Rey, el próximo gran evento en el que competirá el cuadro malagueño y que está en riesgo por la convocatoria de huelga de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. "No he podido profundizar en el tema. Sería una mala señal que no hubiera un punto de encuentro entre la patronal y los jugadores, por ambos lados", dijo el entrenador del Unicaja. "Los tiempos están cambiando para todos, el nivel de competitividad es tan amplio que es difícil mantener temas de cupos o ampliarlos. Sería una pequeña catástrofe que no se celebrara la Copa del Rey", dijo.

El técnico habló del paso adelante que ha dado paso el equipo ante las bajas de Brooks y Nedovic, dos de sus jugadores más importantes. "Tiene un valor incalculable jugar con estas ausencias. Que el equipo sea capaz de jugar sin dos hombres fundamentales tiene más valor de lo que la gente reconoce", afirmó. El entrenador explicó que aún no sabe si podrá contar con Brooks o Nedovic para el partido del sábado en Vitoria. El equipo sale este viernes a las 12.00 de viaje y antes se le harán pruebas a Nedovic."Las sensaciones no son buenas. Si podemos entrenar algo con Nedo antes de salir, veremos. Brooks es el que parece que no tiene ninguna opción. Si viaja es para estar con el equipo. Hasta mañana pensábamos que podía jugar hoy Nedovic, pero al final no. Mañana le haremos una prueba a ver cómo está", comentó.

Sobre el partido ante el Efes, Plaza se mostró muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores. "Si no enfocamos en las pérdidas, que han sido un escándalo, todo lo demás ha estado bien. Hemos dominado el rebote, hemos podido correr, con casi 20 puntos de contraataque. Las pérdidas de balón le han dado alas a ellos. Pero el balance es positivo", declaró. Habló del buen encuentro de jugadores como Milosavljevic o Waczynski. "Adam ya no sólo tira, postea, penetra. Milosavljevic tiene un margen de mejora brutal. No tira más a canasta porque prioriza sobre los demás. En defensa, puede defender a cualquier exterior de Europa, incluso a algunos '4'. Pero nos tiene que ofrecer más estabilidad en ataque. Hoy ha jugado de escolta y ha ayudado en el rebote. Será un jugador fundamental en los próximos años".