Plaza da por perdido a Shermadini Shermadini, en el Martín Carpena / Salvador Salas «Sin él cambia mucho el panorama», dijo el entrenador, que no cree que pueda contar con él antes del 'play-off' y que espera tener un refuerzo esta misma semana ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 11 marzo 2018, 22:12

El Unicaja se exhibió ante el Delteco GBC para seguir cerca de los puestos de cabeza de serie de la Liga Endesa. Lo hizo con mucho protagonismo de sus hombres exteriores y quizás por eso no se notó mucho la ausencia de Shermadini, que siguió todo el encuentro desde el banquillo.

La baja del georgiano es un serio revés para el cuadro malagueño y Plaza no lo pudo ocultar en su comparecencia. Shermadini. “Ojalá pueda jugar antes de los 'play-off', pero yo lo doy por perdido. Es un pedazo de profesional y se le ha roto el corazón con su lesión. Ojalá pudiera estar en seis semanas, pero es un jugador tan grande, con una lesión en la planta del pie... Es más difícil de superar para él”, dijo. “Jugar sin él cambia mucho el panorama, me cuesta verlo con nosotros antes de los 'play-off' y si llega a los 'play-off' lo mismo lo hace fuera de forma. Aunque hoy ya estaba sudando en el gimnasio”, aseguró.

Se le cuestionó al entrenador del Unicaja sobre el refuerzo que tiene que hacer el club para tapar esa ausencia. “Por mí que llegara esta noche, pero no vamos a traer al primero que nos ofrezcan. Tampoco vamos a poder escoger los que queremos. Hay muchos jugadores con mochilas en cuanto a demandas económicas, pero también buscamos a alguien que no nos altere el orden, no queremos que nos revolucione, alguien sensato y si además las mete y tiene ganas de ganarse un contrato para la próxima temporada... Es es el perfil, pero es muy difícil porque np tienes una horquilla ancha y los que han salido son inaccesibles”, explicó. “Ojalá el fichaje esté aquí esta misma noche porque nos jugamos mucho para este año y para el que viene”, argumentó.

Respecto al partido, Plaza aseguró que la actitud del equipo fue muy buena y que durante toda la semana habían hablado del partido que perdieron en la primera vuelta en la cancha del Gipuzkoa Basket. “Hemos tenido bastante efectividad. Defensivamente no hemos estado muy bien, peroes difícil cuando ganas por 20 puntos tener un alto nivel de exigencia. En cualquier caso nos hemos pasado bien el balón, hemos sido generosos, hemos buscado el tiro abierto del compañero y hemos tenido mucha concentración en el rebote ante el mejor equipo en el rebote ofensivo de toda Europa”, declaró.

Cuestionado por Viny Okouo, Plaza dijo que sí ve un paso adelante del jugador. “Él sabe que va a jugar más y tendrá más confianza, se equivocara menos. Si tenemos paciencia va a ser muy, muy importante, aunque es un chico 'asalvajado' con todo el cariño, hemos de tenerlo muy apretado. Hay días que él quería jugar más y no lo entiende, pero todos hemos sido jóvenes y 'hippies'. Puede ser un jugador capital para el Unicaja, pero no hay que darle más premios ni más castigos de los que toca”, comentó. También habló de Ignacio Rosa, otro canterano que ante el GBC tuvo algunos minutos. Incluso le dejó algún recado: “Somos injustos con los chicos que van subiendo al primer equipo, con nosotros se entrena muy bien, nos gustaría que entrenará así de bien con su equipo. Está creciendo adecuadamente, es un chico en el que tenemos muchas esperanzas”.