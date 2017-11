Plaza: «Hemos perdido por el talento del CSKA» Suárez se lamenta durante el partido / Álvaro Cabrera «Al final nos faltó fuelle, y Shermadini terminó algo tocado», admite el técnico del Unicaja ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 25 noviembre 2017, 00:31

El Unicaja encajó ayer su quinta derrota consecutiva, aunque lo hizo con unas sensaciones bien distintas, al competir de tú a tú con el CSKA. Con esas sensaciones se quiso quedar Joan Plaza, que hizo un balance positivo del partido. «Estoy muy orgulloso de los jugadores, de la actitud y la entrega que hemos puesto para remontar este primer cuarto en el que nos han metido casi 30 puntos. Nos hemos puesto por delante y al final hemos perdido por un tema de talento, de que hombres como De Colo, Rodríguez o Clyburn hayan metido algunos tiros al final, dejando a un lado que podíamos haber ajustado algunos aspectos», afirmó.

«Al final nos faltó fuelle, y Shermadini terminó algo tocado. También Hubo algunas faltas que pudieron ser clave en la recta final. Pero ya nos nos administramos, vamos a jugar cada partido como si fuera el último de la temporada», dijo.

Para el técnico barcelonés, haber llevado al límite al conjunto ruso es una buena noticia. «Estamos jugando contra un equipo del nivel del CSKA, lo normal es que nos hubieran barrido del partido y no ha sido así. Me ha gustado mucho la actitud de los jugadores, con los errores y las limitaciones de todos nosotros. Ellos han tenido que hacer un sobreesfuerzo para ganarnos y eso me parece meritorio, es con lo que me quedo. Creo que es el camino a seguir», dijo Plaza, que aseguró que Nedovic estaba sufriendo mucho en ataque y defensa y por eso no jugó más.

Itoudis, técnico del CSKA, dijo que esperaba «una batalla», en Málaga, destacó la presión de la grada y por eso le dio más valor al triunfo de su equipo.