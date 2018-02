Plaza: «Tenemos que ver el aro como una piscina» 00:27 Plaza, atendiendo a los medios en Las Palmas. / Foto: ACB | Vídeo:J. Calderón El entrenador del Unicaja pide entereza para jugar ante el Real Madrid, al que señala como favorito JUAN CALDERÓN Enviado Especial (Las Palmas Jueves, 15 febrero 2018, 15:41

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó este mediodía el duelo de esta noche contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey (21.30 horas) que se disputará en el Gran Canaria Arena.

«Venimos con la ilusión de hacer algo grande y deseando de romper los pronósticos», dijo Plaza en la rueda de prensa que ofreció antes del entrenamiento de hoy en el Gran Canaria Arena.

El técnico ve a su equipo preparado para afrontar el choque, pero pide máxima concentración. «La única cuestión a nuestro favor es que llegamos después de ganar seis partidos de los últimos siete y este que perdimos fue por un tercer cuarto horrible en Vitoria. Por lo demás, es evidente que ellos son favoritos. Tendremos que hacer un partido completo y serio, si no es así nos borrarán desde el primer cuarto», afirmó.

El técnico dijo que hay pocos secretos para parar el potencial ofensivo del Real Madrid e ironizó sobre ello. «Tenemos que jugar con siete jugadores y que uno se quede de líbero… Tenemos que tener criterio para no regalar balones, una buena selección de tiro y demostrar que somos la mejor defensa de España», dijo.

A pesar de esto, y más allá de tener que defender a un gran nivel, el entrenador catalán destacó que el factor mental será clave ante el conjunto blanco. «Creo que al final siempre acaba apareciendo el talento. Las últimas victorias o derrotas no son una buena referencia. La madurez mental o la profundidad del banquillo para encajar parciales y que no te diluyas, va a ser clave. Estamos preparados para encajar dos triples seguidos y un mate en la cara de Tavares, ahí hay que mostrar madurez para llegar al último cuarto con opciones. Como he dicho, tenemos que evitar desvirtuarnos porque la Copa es una vez al año y hay que disfrutar jugando, siendo generosos y viendo el aro como una piscina y no como un anillo de matrimonio», insistió.

El técnico vivirá un partido especial hoy, pues iguala a Sergio Scariolo como el entrenador que más veces ha dirigido al conjunto malagueño, con 301 partidos.