Plaza planifica la próxima temporada sin conocer todavía si seguirá El técnico ya ha facilitado una lista de posibles refuerzos y bajas, sin tener nuevas noticias sobre su renovación JUAN CALDERÓN Miércoles, 4 abril 2018, 12:04

El futuro de Joan Plaza será un tema recurrente hasta el final de la temporada. Hoy el técnico volvió a abordar este asunto, aunque la realidad es que no hay nada nuevo. Eso sí, el barcelonés explicó que ya ha facilitado al club una lista de posibles refuerzos y también de bajas cara a la próxima temporada.

Sobre su futuro, Plaza reconoció que es algo que le inquieta, porque considera que es lógico como puede pasarle a cualquier trabajador, pero repitió que no ha habido notificación alguna por parte del club.

«No hemos sabido nada. Sigo haciendo mi trabajo al cien por cien. Si ellos quieren o no quieren, no lo sé. Inevitablemente levantas la vista sobre el muro, pero en mi ADN está pelear. Voy a acabar mi etapa aquí al cien por cien y dejando al equipo lo más alto posible. No he recibido ninguna notificación, tampoco de otro club. Eso se maneja más cerca del play-off o la Final Four. Tengo la mirada puesta en acabar muy bien, al máximo y peleando por ser noveno en la Euroliga, y acabar la Liga entre los cuatro primeros, incluso hacer alguna locura en la misma ACB. No me va a alterar, pero soy humano y pienso en eso. No me da ningún pálpito. La gente que me rodea me explica lo que pasó con otros entrenadores, no sé lo que pasará conmigo. Creo que soy mejor que hace años y hay que saber si aparece seguir aceptando los defectos, también los míos en la gestión. No quiero pensar ni en positivo ni en negativo. En cinco años se ha visto cómo soy. Esto gusta o no gusta. Si se quiere otro perfil más fácil o de otra forma, no lo sé. Las cosas se pueden hacer mejor, seguro. Ya dije lo que pensaba hace unas semanas. Yo iré al cien por cien hasta el final», dijo.

Ajeno a lo que decida el club, el entrenador del Unicaja ya ha facilitado al secretario técnico, Carlos Jiménez, un listado de posibles jugadores a fichar, pero también de bajas en la plantilla, tal y como ha hecho en anteriores temporadas. «Con Carlos, con el que he mejorado la comunicación, hemos hablado de jugadores de los que están y de los que pueden venir, de todo. Creo que hay jugadores que deben haber en este club el año que viene y de otros cambios. Hice lo mismo en otros clubes. Me voy de aquí dándolo todo», finalizó.