Plaza lo ve todo «un poco más difícil» para el Unicaja Joan Plaza, durante la rueda de prensa de este jueves. El entrenador analiza el partido ante el Estrella Roja y habla de la complejidad de una temporada que no da respiro ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 9 noviembre 2017, 11:45

El exigente calendario le ha dado al Unicaja un poco de tregua esta semana. No hay largos viajes de por medio, el partido de Euroliga se juega mañana en el Carpena (20.45 horas, ante el Estrella Roja) y el domingo jugará en San Sebastián. En una año tan complicado, con tantos partidos, tener dos o tres días de trabajo en casa es un lujo. Joan Plaza analizó esta mañana el partido ante el conjunto serbio y habló de cómo está el equipo tras algo más de un mes de competición.

“Estamos más o menos en el punto en que queríamos”, dijo el entrenador del Unicaja. El técnico explicó que en la reunión de principios de temporada con los jugadores, en la que detallan los objetivos del año, ya hablaron de la complejidad de esta campaña. “Sabíamos que había una dificultad añadida este año. Todo va a ser un poco más difícil. Meterse en la Copa del Rey, en los 'play-off'... Todo será más complicado. Lo vimos el año pasado con los equipos españoles como el Madrid, el Barcelona o el Baskonia... Equipos que jugaron hasta 80 partidos”, aseguró. “En la Euroliga nos gustaría llegar al partido ante el Real Madrid con un balance positivo, de cuatro victorias y tres derrotas, sería una buena noticia”, afirmó. “En Euroliga el equipo está donde tiene que estar, en la ACB me hubiera gustado una victoria más”, aseguró.

En la planificación del Unicaja, los dos próximos partidos de Euroliga ante el Estrella Roja y el Zalguiris en Málaga son fundamentales. “Nuestra vocación es la de no perder partidos en casa. Que esa plaza sea muy sólida. Sabemos qué equipos no son de nuestra Liga, los que jugaron el año pasado Final Four, pero el resto los queremos contar como de nuestra liga. Queremos estar en ese balance del 50% que nos daría la opción de estar en los 'play-off' de la Euroliga, que sería una pasada”, afirmó.

En el análisis de Plaza del partido de este viernes, el entrenador del Unicaja habló del Estrella Roja como un equipo atípico. “Tienen pívots muy buenos tiradores, son casi los mejores quitando a Rochestie y Feldeine. Nos obligan a defender lejos del aro”, destacó. “Además son duros en defensa, en las líneas de pase, es un equipo realmente complejo”, dijo.

Ventanas FIBA

El entrenador del Unicaja fue cuestionado también por las famosas ventanas FIBA, en las que varios jugadores del equipo malagueño han sido convocados por sus selecciones pese a que tienen partidos de Euroliga. A Plaza, como es lógico, no le hace ninguna gracia perder a algunos de sus jugadores en mitad de la temporada, aunque aseguró que él personalmente no hará nada por impedirlo.

“Ha de hablar el club, el presidente, el secretario técnico. Yo entregaré mi hoja de entrenamiento de esa semana, porque no se pueden tener dos plantillas distintas para jugar dos partidos. Pero son otros los que tienen que decidir. Después del partido ante el CSKA yo seguiré con mi plan de entrenamiento y se lo entregaré a la directiva del club”, afirmó. “Yo no voy a hablar con ningún jugador para que vaya o no a jugar con su selección. Ellos tienen la planificación de la temporada, será el club el que tome las decisiones. Yo creo que hay que sentarse todo el mundo y planificar un calendario más consensuado. Sobreexplotar a los jugadores es malo. Los jugadores deberían tener el mes de julio para sus selecciones y el de agosto para descansar y después jugar con sus clubes, que son los que les pagan”, concluyó.