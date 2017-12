Plaza: «No podemos estar siempre remando para recuperar partidos» El entrenador del Unicaja cree que su equipo sigue mejorando y espera que llegue «nuestra racha para ganar» SUR Jueves, 7 diciembre 2017, 23:44

Joan Plaza cree que el Unicaja sigue mejorando a medida que avanza la temporada, sobre todo en los últimos compromisos, pero no lo suficiente para sumar las victorias que desearía. “Me sorprende el inicio del partido. No me preocupa, pero nos ha pasado otros días. No podemos estar siempre remando para recuperar los partidos. Eso es una falta de consistencia como equipo”, explicó el técnico tras el encuentro.

“El primer deseo que teníamos era venir aquí a ganar, y hemos estado relativamente cerca. Pero por encima del deseo de ganar queríamos competir a un gran nivel, y en este sentido llevamos ya dos o tres semanas en las que percibimos que mejoramos. Seguimos teniendo algunos errores que nos llevan a perder partidos, pero cada vez estamos más cerca, y evolucionando”, declaró.

Plaza piensa que los altibajos de su equipo lo condenan a derrotas como la de Vitoria. “Hemos ganado dos cuartos y hemos perdido otros dos. Pero los dos que perdimos lo hicimos por muchos puntos, lo que te limita mucho en los otros para poder ganar. Creo que hemos tenido también mal inicio. Tenemos que evitar estos dientes de sierra tan grandes. Los dos o tres balones perdidos en primera línea de pase nos perjudicaron mucho”, declaró.

El técnico está convencido de que llegará el momento del Unicaja, que lo ve cada vez más próximo. “Estamos muy descontentos de dos partidos, el de Valencia y el de Madrid, donde nos sacaron de la pista, pero pudimos hacer mejores resultados en otros. El equipo está enfocado para esperar que llegue nuestra racha para conseguir unas victorias que compensen esas derrotas. El equipo está más cerca, no tenemos tanta experiencia como otros equipos en esta Euroliga, con tantos partidos”, explicó.