Plaza: «Para el equipo Nedovic es una gran necesidad» El técnico cajista asegura que con el tiempo acabarán cogiendo el ritmo de la competición continental MARINA RIVAS Viernes, 17 noviembre 2017, 00:00

A Joan Plaza cada vez le pesa más el discurso de que la afición no debe desesperar, aunque la realidad de un equipo irregular ha sido palpable esta noche en la cancha del Real Madrid. “Una vez más ha ganado quien más se lo ha merecido, quien ha cometido menos errores. Mirando nuestro ombligo, con 16 balones perdidos, fallos en los triples… Es difícil”, comenzó el técnico cajista en la rueda de prensa posterior al encuentro. Una nueva derrota que podría ser consecuencia de un equipo cansado por la intensidad del calendario y la acumulación de lesiones, como la de Nedovic. Aunque, como es costumbre entre los que ya conocen su carácter, Plaza prefiere negarlo: “Yo nunca me acuerdo ni de los lesionados, aun siendo una obviedad que Nedovic es una persona importante, ni tampoco alego el resultado a algo que estamos sufriendo todos los equipos de Euroliga: el cansancio, los traslados…” argumenta. Aunque, entre pausas para tomar aliento y con la tez baja, acto seguido continuó: “Nedovic no deja de ser una persona que hemos creado entre todos y, para el equipo, una gran necesidad, pero a lo hecho pecho”, se sinceró el entrenador.

Volvió a coger aire para seguir respondiendo a las cuestiones, que buscaban explicaciones por la derrota. “Prefiero hablar de las lesiones y del calendario cuando gano y no cuando pierdo, porque parece que estoy llorando. Estamos en proceso de conseguir un calendario más consecuente, pero lo tenemos que hacer entre todas las partes”, comentó Plaza. Aun con los ojos brillosos y un gesto más serio de la cuenta, el entrenador quiso señalar además la situación similar de algunos de sus competidores en la competición continental: “Hay equipos con más experiencia en la Euroliga que también están perdiendo. Pero nos tenemos que mirar el ombligo y ver dónde cometemos más errores”, comenzó. Y continuó: “Perder contra el Bamber en casa es una putada, perder contra el Zalguiris en la prórroga es una putada, pero ahí también vimos que el equipo remontó de 30 puntos… La Euroliga no es fácil. Hay que estar al máximo nivel”.

Una competición en la que muchos aficionados se preguntan dónde quedó el Unicaja del final de la última campaña. A lo que Plaza aprovecha para recordar: “Cuando se ha ganado no hemos sacamos botella de cava para celebrarlo, y ahora cuando perdemos tenemos que trabajar para ver de qué forma podemos maximizar el rendimiento pensando ya en el próximo partido. No hay que minusvalorar las derrotas, pero hay que pensar en lo siguiente”. E incluso, pese a ser reacio a hablar de futbol en sus ruedas de prensa, explicó: “Esto es un grupo: directiva, jugadores, cuerpo técnico…. Y el hecho de que tengamos porcentajes bajos quizá se puede relacionar con ello (con sacar el máximo nivel), pero de la misma que un delantero no mete goles durante un tiempo, nosotros acabaremos metiéndolos y adaptándonos a este ritmo de competición, nada más”. Aunque al ser cuestionado sobre la irregularidad en ACB, explicó: “Añoramos tener dos victorias más en ACB, tal vez derivadas del cansancio, del calendario… puede ser, pero todos podemos ser mejores”.