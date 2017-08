Plaza: "Si él quiere, Musli tiene facultades para ser un jugador importante" Plaza, esta mañana en el desayuno informativo / UnicajaB. Fotopress «¿Que va a tener menos peso en el equipo? Dependerá de él», comentó el entrenador del Unicaja sobre el pívot serbio ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 22 agosto 2017, 14:26

Joan Plaza ya trabaja con sus nuevos jugadores cara a la próxima temporada. El entrenador barcelonés participó esta mañana en el tradicional desayuno informativo con la prensa de pretemporada para analizar toda la actualidad del equipo antes de un año apasionante, el del regreso a la Euroliga. El técnico habló de los nuevos fichajes, del calendario y del papel de los jugadores que ya estaban en el equipo en más de una hora de charla. Uno de los puntos más esperados era escuchar su opinión sobre Dejan Musli, un jugador con el que el cuerpo técnico no acabó contento el pasado año pero que tiene contrato y seguirá en el equipo salvo que haya alguna oferta importante por él.

"Él es un jugador más en la plantilla a todos los niveles. Nadie, ni él ni yo ni otros jugadores está libre de que venga alguien antes de que empiece la temporada a negociar con el club y pueda irse. ¿Que va a tener menos peso? Dependerá de él, de cómo entrene, de cómo juegue. Pero para nosotros tenerlo junto a Shermadini, Augustine o Viny, un jugador al que hay que cuidad y mimar, es un lujo".

Plaza admitió entre líneas que quizás hay un exceso de hombres altos. "¿Podría estar mejor redistribuida la plantilla? Esto es un encaje de bolillos. Él es un jugador más, no lo he visto aún porque ha empezado la temporada de baja", aseguró. El jugador se ausentó en el primer entrenamiento por fiebre. Aún así, Plaza cree que el trabajo del jugador será el que marque su rol en el equipo. "Yo no creo en castigos ni en forzar a nadie. Ha pasado otras veces, pasó con Alberto Díaz, que empezó como tercer base y acabó como primero el año pasado. Los nombres y las especulaciones que hay alrededor son las que son. Yo estuve con Dejan en Belgrado y hablamos en un tono normal y amistoso. Si él trabaja y lo hace mejor que Shermadini o que Augustine o el resto, jugará más. Si por el medio ocurren cosas, el tiempo dirá. Ha sido el mejor pívot de la Eurocup y, si él quiere, tiene facultades para ser un hombre importante. Veremos sobre la marcha"