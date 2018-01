Plaza quiere un partido sin «lapsus» El técnico del Unicaja se alegra por el lleno mañana, pero invita a los aficionados a regresar el domingo para el choque ante el Gran Canaria JUAN CALDERÓN Viernes, 19 enero 2018, 01:46

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, reconoció la dificultad del choque de este viernes contra el Real Madrid (20.45 horas) en la Euroliga. El barcelonés quiere un partido completo de su equipo y con pocos errores para llegar con opciones al final.

“Sabemos que jugamos contra un equipo en gran estado de forma. Es el tercer máximo anotador de Europa, el mejor ataque en porcentaje en tiros de dos. Están haciendo muchas cosas bien. Lo que nos ocupa es ser capaces de cometer muy pocos errores. Sin lapsus. Sin un primer cuarto malo como tuvimos en Milán. Necesitaremos hacer un encuentro entero y completo para ser competitivos y llegar con opciones hasta el final", afirmó.

El técnico apuntó que, además del esguince que sufrió Waczynski contra el Milán en el tobillo derecho, también tiene problemas físicos Dani Díez, aunque no le dio demasiada importancia. "Si ellos no pueden, jugará Viny, recuperaremos a Salin y veremos sobre la marcha", dijo. El entrenador barcelonés se alegró por el lleno de mañana ante el Madrid, pero invitó a los aficionados a regresar al Palacio el domingo para arropar a su equipo ante el Gran Canaria. "Muchas veces me dicen que no hay entradas y luego veo huecos, ojalá y no sea así. En cualquier caso, he dicho muchas veces que por esa gente que viene a ver el partido, sea de nuestro equipo o del Real Madrid, intentaremos dar el mejor espectáculo. Siempre digo que me gustaría verlo contra Efes o contra otros conjuntos. Por ejemplo, el partido de Gran Canaria el domingo es fundamental y me gustaría que estuviera igual de lleno”, destacó.