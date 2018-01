Plaza: «El Real Madrid es el peor cruce de la Copa, seguro» Plaza, durante el encuentro de este domingo. / Ñito Salas El entrenador se mostró ilusionado con la cita de Gran Canaria: "Hace mucho tiempo que el Unicaja no la gana" ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 21 enero 2018, 22:00

El Unicaja certificó este domingo su pase a la Copa del Rey, la cuarta clasificación en las cinco temporadas que lleva Joan Plaza en Málaga (falló a la cita de La Coruña, en 2016). El entrenador del equipo malagueño se mostró satisfecho con el balance de su equipo al cierre de la primera vuelta y también ilusionado con la cita del mes de febrero en Las Palmas. "Es un orgullo y una fortuna el estar durante los cinco años consecutivos entre los ocho primeros, porque el año que no entramos en la Copa fuimos octavos. Hace unas semanas parecía que no estábamos a buen nivel, pero nos hemos clasificado para la Copa quintos, a un partido de Fuenlabrada o el Barcelona. Tenemos tendencia a magnificar algunas derrotas. Es muy difícil ganar en todas las pistas en la Liga Endesa y con el ritmo de los partidos de Euroliga más aún".

Pero para Plaza, el balance de esta primera parte de la temporada es "más que positivo": "Nos hubiera gustado amarrar algunos partidos más, pero en Euroliga resulta que estamos empatados con el Baskonia y por delante del Barcelona o el Valencia. Hay cosas mejorables, pero siendo el primer año que disputamos esta Euroliga es para felicitarse de cómo vamos", dijo.

Sobre la Copa del Rey, Plaza dijo que hay ilusión en el equipo por hacer un buen torneo. "Aún queda mucho, en tres semanas tenemos partidos que nos pueden catapultar en la Euroliga y además queremos que nadie nos baje de donde estamos en la Liga Endesa". Cuestionado por el sorteo que se celebra este martes, Plaza aseguró que no tenía una preferencia concreta, aunque sí dijo a quién le gustaría evitar: "Ese tramo de mi vida de poner velas negras a algunos rivales ya lo he pasado. El Real Madrid es el peor curce seguro, a partir de ahí todos los demás son complicados. Quien crea que el Fuenlabrada es la panacea no conoce a su entrenador ni a sus jugadores, ellos irán con el cuchillo entre los dientes. Yo lo único que quiero es llegar sin lesiones y superar la primera ronda. Hace tiempo que la Copa no se gana y me gustaría estar ahí..."

También se le cuestionó sobre si el Unicaja fichará a algún jugador cara al torneo de Las Palmas. "Muchos equipos van fichando. Nosotros de momento estamos como estamos, seguro que Carlos Jiménez está mirando el mercado. No queremos traer a alguien que nos quite esta estructura de roles que tenemos ya asentada. Somos 11 jugadores, más Soluade y Okouo, que irán a más en la segunda vuelta. Si sale una opción en el mercado que no nos altere estos roles, seguro que el club la mirará", afirmó.