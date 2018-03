Plaza: «Sabemos que es muy difícil estar en los 'play-off'» Para Plaza, lo peor de su equipo ayer fueron las pérdidas de balón SUR Sábado, 3 marzo 2018, 01:48

Los 'play-off' de la Euroliga son ya casi inalcanzables para el Unicaja, pero Joan Plaza espera que su equipo pueda seguir luchando hasta el final y apurar todas las opciones. «Necesitamos ganar al menos cuatro de los últimos seis partidos, pero si llegamos al último encuentro de la temporada regular con opciones de clasificarnos, seremos felices», dijo el técnico del cuadro malagueño. «Somos un club con una gran experiencia en la Euroliga y sabemos lo difícil que es. Será realmente complicado para nosotros estar en los 'play-off', pero no estamos tan lejos», afirmó. El técnico catalán quiso resaltar el trabajo de sus jugadores, pese a la derrota. «Estoy orgulloso de mis jugadores porque antes, durante e incluso al final del partido, hubiera sido fácil rendirse. Tenemos varios jugadores que no están bien físicamente, tuvimos parciales en contra en el tercer cuarto... pero no nos rendimos», dijo. Para Plaza, lo peor de su equipo ayer fueron las pérdidas de balón. «Perdimos diez balones en la primera mitad y cero en el último cuarto, que logramos ganar. El Estrella Roja nos presionó bien, pero estas pérdidas de balón, los parciales en el tercer cuarto y nuestros malos porcentajes de tiro son las razones que nos hicieron perder», declaró.

El técnico del Estrella Roja, Dusan Alimpijevic, destacó el gran trabajo de equipo de sus jugadores. «Es una victoria muy importante. Llegar a los diez triunfos en esta Euroliga es algo muy importante para nosotros», afirmó.