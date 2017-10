Plaza: «Sabíamos que podía suceder una derrota como esta» Joan Plaza, durante el partido / Efe El entrenador del Unicaja admite que ya habló esta semana con sus jugadores sobre el afán de revancha del rival SUR Viernes, 27 octubre 2017, 23:24

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, sólo hizo la valoración oficial del partido en la sala de prensa del Pabellón de la Fuente de San Luis. En inglés dio a entender que entraba dentro de los planes que el afán de revancha del Valencia, tras perder la final de la Eurocup el año pasado contra el Unicaja, pudiera generar un resultado así. “Después de lo que sucedió el año pasado aquí, sabíamos que podía suceder una derrota como esta. Lo habíamos hablado durante la semana. Varios jugadores no estuvieron en la final, pero les avisé de que podían salir con ganas, con deseo, a poner una intensidad muy grande. Que podían ganar por 50”.

Dicho esto el técnico del Unicaja, añadió con deportividad: “No me queda más que felicitar al Valencia por la victoria, porque creo que la ha merecido”. Plaza no tuvo que responder más cuestiones ante la prensa, seguramente porque la contundencia del resultado no daba para más análisis ni el interés de los medios.