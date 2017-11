Plaza: «Tenemos que ir ya a saco en todos los partidos» El entrenador reconoce que el estado de Nedovic es todavía delicado y que serán el jugador y los médicos los que decidirán si juega mañana contra el CSKA JUAN CALDERÓN Jueves, 23 noviembre 2017, 13:13

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó esta mañana el encuentro de este viernes ante el CSKA Moscú (20.45 horas), aunque su rueda de prensa giró sobre otros asuntos de la actualidad del equipo como la racha negativa de resultados o las famosas 'ventanas' de la FIBA. Plaza reconoció que la dinámica no es positiva, pero recordó que ya explicó que este tipo de situaciones se podrían dar durante la temporada.

“Es evidente que de estas rachas se van a dar no sólo con nosotros sino con otros equipos, con varias derrotas. Los siguientes partidos sirven de colchón si los ganas. Somos conscientes que se pueden dar estas rachas y cuando las sufres en tus carnes incomodan y las sufres bastantes”, comenzó el técnico.

Cuestionado sobre Nedovic, el entrenador del Unicaja explicó que el serbio ha mejorado de sus problemas en los hombros, pero que el riesgo de una dolencia mayor es evidente, así que la decisión última sobre su concurso ante el CSKA la tomarán el propio jugador y los médicos. “Ayer completó el entreno y hay que sacarlo de ciertos ejercicios. Hay que hacerlo con prudencia porque cualquier golpe le imposibilitaría jugar el viernes. Está pero de una manera particular, los compañeros intentan no chocar con él. Cualquier golpe implicaría que tendría que parar varias semanas. En medias tintas es mejor no tener a nadie, pero no sólo en este deporte, porque los jugadores están pendientes de los que están sanos van a dar un rendimiento normal. No lo estaba y se centraba en protegerse. Los servicios médicos son los que tienen la última palabra. O está o no está. Así no ponemos en riesgo al jugador y no confundimos al resto de jugadores”, afirmó.

Calendario

El calendario da ahora una tregua al Unicaja, pues después del partido ante el CSKA no volverá a jugar hasta el próximo viernes ante el Panathinaikos, por lo que reconoció que se han planteado reservarlo para que se recupere totalmente. “Estamos en este punto en que nos vienen tres partidos en tres semanas, en los que hay que valorar mucho, la última palabra la tiene el jugador. Si acaba el entrenamiento y dice que puede, pues es evidente que es muy importante para nosotros y para competir contra el CSKA... Hemos aprendido algunas lecciones como no administrarnos. Lo hablamos con los jugadores de que había dos competiciones y una había que protegerla, y pensamos que nos administrábamos para llegar bien a un partido lo hacías mal en el siguiente. Ahora no podemos administrarnos, hay que ir a saco en todos los partidos, juguemos contra quien juguemos. Administrarse no es una buena solución para partidos de ACB. Los jugadores quieren mostrarse en los partidos de la Euroliga”, recalcó.

Sobre la racha negativa de derrotas y lo complicado que se ha puesto la clasificación para la Copa del Rey, el entrenador del Unicaja, Plaza insistió en que el equipo quiere demostrar que es capaz de competir y quiere demostrarlo este viernes ante el CSKA. “Estamos dolidos, primero por la situación en sí, porque nos tenemos que fijar en nosotros mismos, pero es una realidad que el nivel de competición es nuevo para todos y encadenar muchos partidos seguidos perdiendo es complicado. El año pasado el Madrid jugó la Final Four y perdió en la pista del Betis. Entonces, en esa línea estamos aprendiendo a ser capaces de poner la carne en el asador de forma adecuada. No es desidia o falta de tensión, son momentos que te vienen faltas de eficacia cara al aro y se pierde fluidez cara al aro, por los pocos entrenamientos... No puedes mejorar jugando sólo partidos. Estamos encabritados. Queremos hacer el mejor deseo que podamos permitirnos, sin excusas. Estamos jugando un 'Top 16' constante, que siempre fueron duros. Es una dificultad añadida y nos queremos sobreponer ante un equipo que tiene tres cinco titulares. Ojalá el público nos arrope”, finalizó.

Sobre la participación de sus jugadores (Nedovic, Milosavljvic, Musli, Waczynski y Salin) en los partidos de selecciones que se disputan desde mañana y hasta el próximo lunes, el técnico dijo que ya conoce la decisión de algunos. “Hablé con ellos de una forma más informal. No sé cuál ha sido la decisión última. Hablé con ellos y si deciden no ir, lo respeto. Si quieren ir, tendremos que hacer lo mismo. Algunos equipos pueden darle permiso. Creo que es distinto los que juegan la liga griega que los que están en la Euroliga y en la ACB. Otra cosa que digo es que hay que poner fin a este lío y pensar en el jugador y en el producto”, finalizó.