Plaza: "No me voy con sensación de catástrofe, en absoluto" Plaza, en un momento del partido / EFE El entrenador del Unicaja asegura que no cambiaría "ni una coma" de la forma en la que el equipo está trabajando ENRIQUE MIRANDA Domingo, 19 noviembre 2017, 18:00

Le tocó a Joan Plaza analizar la cuarta derrota consecutiva de su equipo y lo hizo con la intención de transmitir un mensaje de tranquilidad de confianza en el trabajo que se está haciendo y que la solución está en el seno del Unicaja. Además el técnico catalán insistió en la idea de que no es una catástrofe perder en Andorra. "No hay sensación de catástrofe, en absoluto. Tenemos que aprender y de la misma manera que habrá rachas positivas jugando tantos partidos, habrá negativas también. Aquí se demuestra las personas que son serias, adultas y tranquilas para resolver el problema", aseguró el entrenador.

Sí reconoció el técnico la debilidad mental de su equipo en algunas fases de los partidos. "Hay un cúmulo de pequeñas cosas que nos han llevado aquí y las resolveremos, pero desde el deseo de seguir trabajando igual. Entre los jugadores y nosotros, que lo hemos hablado hace un momento, no cambiaríamos ni una coma de la forma en la que estamos trabajando. Sí debemos ser mentalmente mucho más fuertes para alternar partidos de Euroliga y ACB y no dejarnos derrotar tras dos o tres tiros malos durante el partido. Hemos de resolverlo dentro del equipo. Nosotros, jugadores y 'staff', somos la solución", comentó.

También reconoció Plaza que ve "ansiedad" en el equipo, después de esta mala racha de cuatro derrotas y que eso está afectando a su juego. "Yo creo que, sin haber una explicación única de la derrota, es cierto que el punto de ansiedad que hace que arrastres varios partidos perdidos hace que tu nivel de eficacia sea menor, que no tengas tranquilidad para tomar algunos tiros o dominar cuestiones que en nosostros son habituales, como el rebote", dijo. "Hoy no podemos apelar a los balones perdidos, pero sí a un porcentaje de tiros libres de un 30% menos de aciertoque el Andorra. Que nosotros estemos en menos del 60% explica esa sensación, ese deseo de que que quieres remontar el partido demasiado rápido, de cometer muchas faltas ingenuas, algo que nos obliga a hacer jugar a jugadores más tiempo del que quisiéramos o en más posiciones de las que nos gustaría", afirmó.

"Hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar tanto en ACB como en Euroliga, sin que evidentemente nos sirvan de excusa porque cada club es un mundo. Equipos como Efes que epezaron 0-5 ganaron tres partidos y se metieron, Barcelona o Baskonia que estuveron mal en Euroliga han vuelto a su ritmo de exigencia normal tras ganar dos o tres partidos. Hay muchas razones que lo justifican. Está dentro del equipo encontrar la calma y no la ansiedad que nos ha bloqueado", declaró.

Se paró Plaza en los malos porcentajes de tiro, algo que ha estado unido al conjunto malagueño en las últimas derrotas. "No hay una explicación válida. Lo he hablado con jugadores y con el 'staff'. Tenemos desde hace varios partidos un porcentaje muy bajo, de dos y de tres y hasta de uno. Pero hemos empezado la ACB como líderes de anotación durante dos o tres jornadas si no me equivoco. Son los mismos jugadores, los mismos sistemas, incluso mejorados", argumentó. "El único factor diferencial es la cantidad de partidos que jugamos. Y lo debemos resolver. En otras ligas pueden poner más énfasis en la Euroliga respecto a las competiciones nacionales, pero la ACB no es así. Debemos ser capaces de alternar partidos y viajes con entrenamientos más cortos para no acumular cansancio", dijo.

Para Plaza, ya ha vivido situaciones complejas en el Unicaja. "Es mi quinto año en el Unicaja. Hemos pasado situaciones complejas con muchos lesionados u otras por perder partidos con los que no contabas. A veces opté por suspender entrenamientos, descansar... Pero con esta dinámica de ACB y Euroliga no se encuentran esos momentos. Desde mi perspectiva hemos ajustado entrenamientos, de duración y de calidad. No por suspender más entrenamientos ni por premios económicos o de otro tipo van a reaccionar mejor los jugadores, han de lidiar con este nivel de tensión y exigencia".

También fue cuestionado por Nedovic, el jugador estrella del conjunto malagueño que está de baja por problemas en su hombro izquiera, y por su dependencia. "Cuando entre todos (club, staff, jugadores) hemos creado un jugador franquicia es evidente que te aporta una serie de valores. Pero el año pasado jugamos la final de la Eurocup y él participó como uno más. No hemos creado algo para que se dependa totalmente de él. Pero es evidentemente que nos aporta no sé si 13 o 14 puntos y que es uno de los mejores pasadores del equipo, si no el mejor. Tiene un don natual para jugar el baloncesto. Pero no me gustaría ser socio o propietario de un club con un entrenador que hiciera bandera de un jugador que no está", afirmó. Y fue bastante negativo con sus tiempos de recuperación. "Tenemos que recuperarlo, tiene una lesión muy peliaguda, se recuperó del problema que tenía con la selección, pero ahora tiene otro. Quizá la única posibilidad puede ser, y hablo ahora de manera gratuita, es pararlo dos o tres semanas. Tenemos que ser capaces de sobrevivir a lesionados importantes, rotaciones y todo los demás", dijo.