Plaza: «Hubo situaciones alocadas al final del partido» Plaza, durante el encuentro ante el Khimki. / Efe «Hemos perdido ya varios encuentros en situaciones similares», afirma el técnico del Unicaja SUR Sábado, 3 febrero 2018, 00:46

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, lamentó la gestión de los instantes finales en el partido que su equipo perdió anoche en la pista del Khimki. El técnico dijo que el choque se resolvió por pequeños detalles y alguna situación alocada. «Siempre he dicho muchas veces que cuando pierdes por una diferencia tan corta como un punto, cualquiera de los dos equipos merece ganar. Otra cosa es cuando lo haces por veinte. Perder por una canasta significa que hiciste el mismo esfuerzo que el rival. Hemos perdido ya varios partidos en situaciones similares. Perdimos por un rebote defensivo, y creo que esa fue una de las claves del partido, porque ellos controlaron nuestro rebote desde el principio. No podemos permitir eso; no es una cuestión de los pívots, sino del equipo. Luego hubo pequeños detalles, como los tiros libres y alguna pérdida en situaciones alocadas que tuvimos al final del partido. Tenemos que aprender y tratar de no repetir esos errores en el futuro», dijo Plaza, que fue reconocido como entrenador del mes en la Liga ACB en enero.