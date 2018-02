Plaza, sobre la clasificación: «No creo que sea imposible» El entrenador del Unicaja reconoce la dificultad del duelo de mañana contra el Efes, que ha fichado a varios jugadores JUAN CALDERÓN Miércoles, 7 febrero 2018, 11:31

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó esta mañana el duelo de este jueves ante él Efes en la Euroliga (20.45 horas). El técnico sostiene que su equipo peleará hasta el final por la clasificación para la siguiente fase, pero reconoció que ya no hay partidos fáciles, incluso ante un equipo como el turco que es último de la Euroliga, pero que ha cambiado varios jugadores y hasta el entrenador.

El técnico se mostró pesimista sobre el concurso de Nedovic y Brooks en el partido de mañana, pese a que el primero ha mejorado bastante del esguince que tiene en el tobillo derecho. "Ninguno de los dos ha entrenado con nosotros. Ninguno está en disposición de jugar, en principio. Nedo empezó a entrenar y a los diez minutos se tuvo que apartar. Brooks no se cambió. No creo que ninguno juegue mañana y veo difícil que estén para el sábado", explicó.

Sobre el rival, Plaza destacó su poder económico para competir en el mercado con los mejores equipos de Europa y el hecho de que ha cambiado a muchos jugadores en plena temporada. "Creo que en el 70% de equipos de la Euroliga, no es algo científico, se han cambiado jugadores o asistentes. Estamos pertrechados en nuestro estilo y siendo conscientes de la dificultad que tenemos. Tenemos bajas importantes porque hombre por hombre son jugadores que pudieron ir a equipos como el Barcelona o el Real Madrid, por lo que su nivel presupuestario es enorme. Dragic está cambiado respecto al que estuvo en el Milán y jugando a un buen nivel. Han llegado jugadores como Douglas, que es de NBA, sus hombres grandes son polivalentes, físicamente muy buenos y rápidos. Tenemos tres exjugadores del Unicaja, con el plus que ello conlleva. Hay un montón de alicientes y será muy difícil", advirtió.

En este sentido, Plaza destacó el contraste con la política deportiva del Unicaja, que cambia pocos jugadores, pese al riesgo que conlleva para mantener el nivel competitivo si hay problemas de lesiones. "Creo que la continuidad es síntoma de madurez. Este fin de semana jugamos contra un equipo que también cambió entrenadores y jugadores. Podríamos encontrar alguna perla que nos enriquezca, pero fichar entrenadores o ayudantes es síntoma de que la planificación del verano no es buena. Pagar jugadores para que vayan, vengan o cláusulas como el Valencia por Sergi García no es algo habitual. Siempre nos apetecen cosas que no tenemos en casa. Tiene cosas buenas y malas, por ejemplo, mañana nos faltan dos jugadores y tenemos que tirar de la cantera. En estos años hemos tratado de ser un grupo homogéneo en el que no hay idas y venidas de jugadores en comparación con otras épocas en las que se ficharon jugadores que ni debutaron", recordó.

Sobre las opciones de clasificación, el entrenador del Unicaja insistió en que el equipo las apurará hasta el final. "En el mes de noviembre todo parecía que era imposible, pero nos pusimos a tiro de piedra. Si somos sólidos en casa y arañamos algo fuera, no creo que sea imposible. Es carísimo todo, porque equipos como Barcelona o Maccabi no se metieron el año pasado. La base es ser sólidos en casa ante rivales como el de mañana, pero el equipo compite bien sin pensar en el rival. No hemos ganado tantos partidos como nos gustaría pero competiremos. Pensamos que podemos enlazar otra racha para engancharnos", dijo.

A pesar de esto último, Plaza insistió en cuáles son los objetivos esenciales del equipo y destacó la importancia de hacer una gran temporada en la Liga Endesa. "Al principio de la temporada todos entendimos que jugar el play-off sería genial, pero nosotros y vosotros teníamos unas prioridades. Para nosotros es importante hacer una buena Copa y una buena temporada en la Liga ACB. Como no podemos o no sabemos administrarnos, iremos como Simeone, partido a partido.Que competimos mañana y llegamos cansado al sábado, algo que no entiendo pudiendo jugar el domingo. Jugamos después de 36 horas. ¿Qué partido es más importante? Pues no lo sabemos. Llegaremos a algún partido en el que nos faltarán las baterías. El otro día noté al equipo cansado y eso es la explicación de un calendario tan duro y con una plantilla como la que tenemos para lo bueno o para lo malo", explicó.