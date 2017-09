Plaza sobre el 1-O: "No tengo ni idea de política"

El entrenador barcelonés del Unicaja fue cuestionado esta mañana sobre el referéndum independentista que este domingo se quiere celebrar en Cataluña, aunque pasó de puntillas por el asunto y recordó una curiosa anécdota que vivió cuando hacía el servicio militar"

«Tengo el mismo posicionamiento que he explicado otras veces. Yo hace muchos años viendo cómo algunos políticos hablaban de deporte y ver cuál era su nivel y viendo cómo se sufre dentro de un club, cómo sufre un entrenador los jugadores y de la dificultad de la convivencia, vi que no tenían ni idea. Por eso mismo, yo no tengo ni idea de política, ni una idea esa cuestión sólida como para expresarla. Como entiendo que un político no debería hablar de deporte en toda su integridad, en el sentido de que el deporte conlleva muchas cuestiones por las emociones, tampoco yo quiero hablar de política porque estoy preparado para hacerlo. La gente que me conoce sabe lo que pienso, sabe que cuando hice la mili aprendí a cantar 'Algo se muere en el alma', de los Amigos de Gines... Yo le enseñé a un cordobés una canción de Lluis Llach que se titula 'Que tinguen sort', que tengamos suerte, que habla de un país pequeño. Ese soy yo, soy una persona tolerante y que respeta la libertad de expresión», explicó.