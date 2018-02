Plaza, sobre un refuerzo: «Lo hemos hablado con la junta directiva» «Viene el tramo más importante de la temporada y hay que estar preparados», afirma el técnico del Unicaja JUAN CALDERÓN Viernes, 2 febrero 2018, 00:44

La opción de que el Unicaja incorpore a un jugador para lo que falta de temporada está sobre la mesa. Así lo confirmó el entrenador del equipo malagueño, Joan Plaza, que indicó que había mantenido una reunión con la cúpula del club al respecto.

«Hablamos tanto con la junta directiva como con Carlos Jiménez. Ellos saben de la necesidad de estar alerta. No me han dicho nada, lo que indica que no hay nada en el mercado. Hay muchos equipos buscando jugadores, la Liga australiana y la china acaban ahora también, quizá hay equipos con disposición económica para pagar el resto del contrato y traerlos, pero no es nuestro caso. No me han hecho constar nada, pero quiero pensar que Carlos está ahí pendiente. No sólo es por la lesión de Nedovic, se fue Musli y el equipo ha reaccionado muy bien a esa baja. Viene el tramo más importante de la temporada y hay que estar preparados para traer jugadores que encajen presupuestaria y deportivamente, que es lo más importante», explicó Joan Plaza.

El técnico realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció ayer justo antes de que el equipo volase a Moscú, donde esta tarde se mide al Khimki (18.00 horas) en una nueva jornada de la Euroliga. Plaza se refirió así al rival ruso. «Es un equipo que tiene al jugador más determinante de Europa (Shved), que tira 21 tiros de media en cada partido. Es un jugador al que no le puedes flotar, puede postear, tirar desde larga distancia y jugar uno contra uno. No está en la NBA porque no quiere. Markovic está asistiendo muy bien y tirando también bien. Sus exteriores también están aprovechando desde las esquinas la atracción que genera Shved. Espero un partido complicado en el que saldrán a intentar barrernos desde el cuarto uno», dijo.