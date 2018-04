Plaza, sobre su renovación: «No voy a poner fecha límite para hablar con el club» El entrenador del Unicaja acudió este martes al programa 'Zona Verde' Miércoles, 18 abril 2018, 01:13

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, fue el invitado de este martes en el programa 'Zona Verde'. de 101TV en el que habló de su futuro en el club, de la continuidad de algunos jugadores o de la Euroliga. Aquí algunas de sus respuestas más interesantes.

Futuro de Plaza

«Los rectores del club deben decidir en su momento qué es lo más adecuado. Hablé hace unos meses con el consejo, y nada más. No en términos de futuro, sino un poco un tercer grado en el que te preguntan por el estado de la Nación. No hubo más contactos. Dije que me gustaría seguir. Lo dije sin estridencias. Respetaré la decisión del club. Esta etapa de cinco años deben analizar si es positiva. Si el equipo transmite lo que le gustaría a Unicaja Banco, al espónsor»

«Cambia poco si jugamos o no Euroliga. Cuanto antes hagas la previsión de jugadores que va a seguir… El entrenador lleva 7 Euroligas y tres Eurocups con tres finales, y puedo ser mejor o peor, pero ofrezco una serie de pluses. El presidente, la directiva, han de analizar. Y los tiempos y la forma es de ellos. Si quieren decidir el 30 de junio, pues eso no me van a hacer cambiar. Yo quiero acabar lo más arriba posible»

«No voy a poner una fecha límite para hablar con el club. He ido madurando. Lo digo con humildad. Soy mejor entrenador que hace cinco años, ahora estoy mucho más calmado. He recibido mucho de Málaga y del Unicaja, para bajar el pistón ahora»

Planificación del equipo

«He hablado con Carlos Jiménez de los jugadores que son potencialmente interesantes para poder seguir, desde la premisa de que sería muy interesante de que siguiera un gran número. Nunca son todos. Por cuestiones económicas o por el deseo de los jugadores, pero sería bueno mantener a los máximos posibles».

Euroliga

«La temporada ha sido extraordinaria en la Euroliga y hemos de estar orgullosos de ser malagueños. La Euroliga ha visto que no ha sido un canto de sirena nuestro paso por la Eurocup. Somos un equipo de Euroliga que hemos de adaptarnos a donde nos lleve la vida. Y como decía Zeljko Obradovic, Málaga tiene nivel de Euroliga. Este año lo ha demostrado en un nivel de competitividad brutal»

«Creo que las reglas, que ahora son éstas, cambiarán. Ahora llegan invitaciones a Bayern y Asvel, para que la Euroliga esté arraigada en el máximo número de países. Y esta Euroliga se abrirá, a costa de las ligas domésticas. Es un fenómeno imparable. Seguro que Francia y Alemania tienen mucho que decir»

«Esta Eurocup será el preámbulo de la futura Euroliga, con ampliación de equipos, con hasta dos divisiones para que luego se puedan enfrentar. Apetecen jugarla. El futuro pasa por ahí. Ellos mismos, cuando hemos estado en Euroliga, saben que estamos en la génesis de la Euroliga del futuro. La gente quiere ver el mejor básket y en 10 años estará. Será a costa de las ligas nacionales. Pero no podemos ponerle puertas al campo».

Recta final de curso

«Les dije a mis jugadores el otro día, tras remontar 23 puntos en Galicia, que estábamos demostrando un empaque que hacía que a mí me ilusionara. El año pasado, adelantaba que me olía alguna cosa buena. No huelo nada malo para el tramo final de temporada. Hay algo que me da buenas sensaciones. No sé, no sé aventurarlo. Con el carácter de los jugadores podemos romper alguna apuesta. No sé decir si es una semifinal, una final o un campeonato»

ACB Y TOP 4

«No creo que lo de Valencia es una final. Nuestro reto es estar en el Top 4 pero nos quedan seis jornadas. Lo hemos hablado con los jugadores. Ir a Valencia y ganar sería genial, pero ahora quiero salir de allí como tras el primer partido de la final de la Eurocup. En el peor de los escenarios, quiero dar muestras de demostrar que podemos volver allí y competir. Queremos ir allí y merecernos ganar. Y si no, salir con el convencimiento de que si hay un hipotético cruce sin factor pista seríamos capaces de competir.

Ahora no miro más allá, no miro al play off. El Madrid está a otro nivel. Pero con Baskonia, Barcelona, Valencia, Gran Canaria, Andorra… Quiero llegar allí entero y competirlos. Y el equipo ha competido siempre y se ha rehecho siempre, y eso habla bien del grupo. Me gustaría tener el factor cancha, pero si no tener la mirada alta para competir con cualquiera«

NOMBRES PROPIOS

James Augustine

«Cuando lo logramos fichar en verano, estábamos seguros que nos iba a dar un salto de calidad. No ya por talento, sino por profesionalidad, que nos interesaba. Ese compromiso era complicado, él venía de jugar poquito en CSKA. Y no con la responsabilidad que tenía en los otros equipos. Él se ha convertido en el mejor reboteador de la Euroliga, que son palabras mayores. Nos aporta muchas cosas. Le hemos ido ganando terreno a su autoestima. Él era un jugador muy soldado. Y aquí queríamos que fuera un estandarte. Y se ha convertido. Es uno de los motivos por los que estamos como estamos»

Suárez

«Hay mucho trabajo detrás, de su perseverancia. Él cuando vino a Málaga lo hizo con rasgos determinados. Cuando él estaba en el Madrid no podía dar más de dos botes, le sentaban en el banquillo. Y ahora corre la pista con el balón, como si fuese un base, tomándose tiros, posteando… En esa evolución hay un corazón que te sale por la boca y una úlcera que te saldrá andando por la pista. Al ficharlo, adivinamos en él una persona sobre la que construir el equipo. Al ponerse los pantalones cortos se convierte en un loco, en un apasionado. Él no hace mates de espaldas, pero es mi extensión en muchas ocasiones en la pista. Y le van a pasar cosas mejores. Recuerdo el trauma que le supuso cambiar de posición, pero sabía que ese cambio le iba a aportar más. Ahora él ya incluso se atreve a postear contra cuatros muy físicos. Se merece esto y tiene cuerda para dar en Málaga»

Alberto Díaz

«Siempre he dicho que es el perfil que todos los entrenadores queremos tener. A veces le he dicho que no venga a un entreno voluntario. Porque su responsabilidad en el equipo ha crecido más de lo que todo el mundo pensaba. Su techo es el cielo. Tiene talento y es un gran trabajador, ha adquirido responsabilidad y conciencia. Es capaz de dar un plus al jugar en casa, que no dan jugadores extranjeros. Tiene un serie de cosas que han ido a parar a un entrenador que ha creído en él y ha arañado minutos. El equipo con él es sólido y estable, en línea ascendente y con coherencia. Es una persona llamada a estar en la selección sin prisas y sin pausas, y con futuro aquí o donde él quiera»

Nedovic

«Él venía de jugar de base, siendo un uno y medio falso, tanto en Lietuvos como en Golden State y Valencia. Hubo esa lectura. Él encajaba más en el que no siendo el que tenga que tomar la decisión inicial, sea el killer final. Es un jugador que ha crecido exponencialmente y ahora está en disposición de volver a la NBA o ir a un equipo Final Four. Sería idílico para el Unicaja poder mantenerlo, está llamado a ser un jugador a vivir cosas más grandes de las que está viviendo».

McCallum

«La base de nuestra forma de trabajar es trabajar para llevar al equipo lo más arriba, hasta el punto de que todos los jugadores progresen. Y en eso estamos, como con Salin o Morayo»

Shermadini

«Las lesiones vienen como vienen. En nuestro caso queda agravado, porque no somos un equipo que fiche rápidamente. Esa baja se acrecienta con otros equipos que a otra semana fichan a otro. Es una pieza capital para el equipo. Se encuentra cómodo y querido. Su lesión nos trastoca. Pero no vamos a llorar o quejarnos de nada. Tiramos de Viny. O Livio nos puede ayudar, que se va acercando a lo que queremos, siendo distinto a Shermadini. Jugamos con Dani de cuatro y Carlos de cinco. Pero sin excusas, ni aunque sea el más valorado de la ACB. Gio puede arraigarse aquí en Málaga.

En el mejor de los casos va a comenzar a entrenar la semana de Bilbao. Hay que engrasarlo porque él está ahora más para correr el Tour, porque está todo el día montado en la bicicleta«

Livio Jean Charles

«Vino con disposición brutal. Él está aportando y se está acercando más. Él nos como con los ojos, quiere aprender al máximo. Es un jugador muy interesante, muy interesante. Él tenía que ajustarse aquí. Él vino y nos dijo que no era un cinco, aunque en Austin jugaba ya de cinco, pero él tiene facultades y el equipo necesita esto de él. Está trabajando con actitud»

Francis Alonso

«Málaga, teniendo esta cantera, siempre hay que apoyar que venga. Él ha hecho una buena temporada y está creciendo. Le he visto en el tramo final y está creciendo adecuadamente. Hay que extrapolarlo, claro. Luego has de ver si ese jugador se adaptará, si pasa el proceso… Está siguiendo una buena línea y si no ahora, sería bueno que tuviera la oportunidad»