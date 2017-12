Plaza sobre la salida de Musli: «Las decisiones se toman de un modo coral» Imagen de archivo de Joan Plaza. El entrenador del Unicaja se muestra satisfecho con el trabajo del equipo e insiste en que los resultados acabarán llegando JUAN CALDERÓN Viernes, 8 diciembre 2017, 20:12

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, publicó un comunicado en su página web, algo que hace de forma mensual, para analizar la situación del equipo y, entre otros asuntos, también abordó la salida de Musli del Unicaja. El pívot renunció el pasado jueves al contrato que le quedaba hasta el final de la temporada para incorporarse al Brose Baskets. El técnico agradeció la contribución de Musli y justificó la utilización que ha hecho del pívot en los dos meses y medio de temporada.

“Quiero agradecer públicamente a Dejan su contribución con nosotros y desearle lo mejor en esa nueva etapa que inicia, es de recibo. Es lógico y muy humano que hubiera quien deseara, desde fuera, haber aumentado su participación en el equipo y que no jugara tan sólo en la Euroliga, y sin renunciar en absoluto a mi responsabilidad proporcional, en este club las decisiones se toman de un modo coral, asumiendo siempre que nadie está libre de poderse equivocar algunas veces. Pero nadie quiere echarse arena en los ojos, creedme, y todo tiene una razón de ser”, afirmó.

Sobre la situación del equipo en la Liga Endesa y en la Euroliga, el entrenador del Unicaja reconoció que le habría gustado sumar algún triunfo más y que varios partidos se escaparon por un estrecho margen. “Adecuamos nuestro trabajo a un calendario voraz, que apenas te da tiempo a mejorar a tus jugadores como hacíamos antaño con entrenos de técnica individual específicos, donde la táctica se come mucho de tu tiempo en la pista y en la sala de video, y en el que las rachas de partidos perdidos y ganados (¡que llegarán!), se alternan y ponen a prueba tu convicción y la estabilidad emocional de quienes componemos la gran familia de Unicaja. El trabajo, como ha sucedido estos últimos años, acaba apareciendo, con sufrimiento… pero acabará plasmándose en la pista. Los jugadores están trabajando bien, con la ansiedad de querer ganar más partidos y adaptándose a este nuevo ritmo de vida, que también es nuevo para ellos…, pero trabajando muy bien”, insistió.

El técnico barcelonés también aprovechó su tribuna particular para exigir una solución a la ‘crisis del ruido’ que se vive en Málaga. “Lo siento, yo no soy nadie, tan sólo alguien que quiere a esta ciudad y que procura hacer tan bien como sabe su trabajo, pero también alguien que no quiere dar la espalda a una problemática que podía haberle afectado en su día, en primera persona. Si esta estúpida y ridícula normativa hubiera estado vigente años atrás, no solo yo no hubiera llegado a ejercer mi profesión, si no, lo que es mucho peor, tampoco los Gasol, los Reyes, los Hernangómez junto a varias generaciones de jugadores y entrenadores que nos han hecho ser admirados por el mundo entero, hubieran podido llevar y sembrar el nombre de España por cada rincón del planeta. Málaga no puede deslucir su imagen de esta manera. Una de las ciudades que más ha progresado, reconozcámoslo, en los últimos años en todo el Estado, no puede enfangarse en algo tan nimio. Tampoco puede haber agravios comparativos con otras actividades públicas o privadas que se dan en una gran urbe como la nuestra (Procesiones, Ferias, Fútbol, Conciertos, etc…) y de las que nos orgullecemos todos. Desde este pequeño rincón tan solo me queda pedir sensatez y cordura a los políticos, y fe y perseverancia a los miembros de esas escuelas que están sufriendo en sus carnes estas bochornosas sentencias en su contra. ¡Estoy con vosotros!”, exclamó.