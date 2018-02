Plaza: «Soluade hará de Nedovic» El técnico confía en el canterano para suplir al serbio y adelanta minutos para Okouo JUAN CALDERÓN Jueves, 1 febrero 2018, 11:12

El entrenador del Unicaja analizó esta mañana el choque de la Euroliga ante el Khimki de este viernes (18.00 horas) en el que no podrá contar con los lesionados Nedovic y Brooks. Joan Plaza explicó cómo los sustituirá y destacó la dificultad de un rival que tiene a Shved, al que considera el jugador más desequilibrante que hay en Europa.

"Tenemos que demostrar que tenemos profundidad y que los que juegan menos pueden hacerlo a buen nivel. Todos están dando pasos hacia delante. Necesitamos que Soluade, Dani y Dragan jueguen a un gran nivel para ser un equipo competitivo. El Khimki es un equipo que juega bien y nos tendrán ganas por haberles ganado en casa. El equipo ha entrenado bien, aunque eso no quita para que se pueda hacer un mal partido. Soluade estaba jugando ya más de dos que de uno, Soluade hará un poco de Nedovic para el partido de mañana y a Salin lo mantendremos en su posición.James tendrá que jugar un poco de cuatro, también Dani puede dar unos minutos jugando de cuatro y daremos minutos a Viny en el cinco, es algo que hemos ido probando durante la temporada. Defensivamente no altera nuestra dinámica, pero sí en ataque, también por no tener a Brooks, sobre todo en el rebote, en el tiro y su explosividad. Viajamos con once jugadores a Moscú y nos vemos capaces de hacer un buen partido", explicó

Sin duda, la baja de Nedovic es lo más destacado, al tratarse del máximo anotador del equipo y el jugador más desequilibrante, aunque Plaza prefirió no centrarse demasiado en su ausencia. "Reconociendo todos que Nedovic tiene un baloncesto distinto, el equipo puede ganar sin él. En los últimos partidos, en los que estuvo muy lesionado, el equipo también ganó sin él. Los pudimos solventar sin que jugase 30 minutos", aclaró

Sobre el Khimki, Plaza destacó la importancia que tienen en su juego Shved y el excajistas Stefan Markovic y espera una salida en tromba del conjunto ruso. "Es un equipo que tiene al jugador más determinante de Europa, que tira 21 tiros de media en cada partido. Es un jugador al que no le puedes flotar, puede postear tirar desde larga distancia y jugar uno contra uno. No está en la NBA porque no quiere. Markovic está asistiendo muy bien y tirando también bien. Sus exteriores también están aprovechando desde las esquinas la atracción que genera Shved. Espero un partido complicado en el que saldrán a intentar barrernos desde el cuarto uno", dijo.

Sobre la posibilidad de incorporar un fichaje, el técnico aclaró que el club no moverá ficha salvo que surja un hombre que responda a lo que se está buscando y mejore la plantilla. "Hablamos hace pocos días con el consejo. Ellos saben de la necesidad de estar alerta. No me han dicho nada, lo que indica que no hay nada en el mercado. La Liga Australiana acaba en Marzo y la China también, quizá hay equipos que pueden traer jugadores. Carlos Jiménez estará atento para suplir a Nedovic o las carencias por tener un jugador menos desde que se fue Musli. Tenemos que estar preparados porque ahora llega un tramo importante. Carlos estará preparado para cubrir la baja si cuadra en el aspecto deportivo y económico", finalizó.