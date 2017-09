Plaza: «El Valencia querrá ganarnos por lo del año pasado» Joan Plaza, durante un partido (archivo). / Ñito Salas El entrenador del Unicaja, satisfecho por cómo llega su equipo a la Supercopa ACB que se disputa desde este viernes JUAN CALDERÓN Málaga Miércoles, 20 septiembre 2017, 12:01

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, realizó un amplio repaso a la actualidad del equipo y al partido de este viernes ante el Valencia en las semifinales de la Supercopa ACB (19.30 horas). Plaza se mostró satisfecho por cómo llegan sus jugadores al torneo y también por la adaptación de los nuevos, al tiempo que explicó cómo quiere que juegue su equipo esta temporada.

El entrenador catalán lanzó un mensaje de optimismo respecto a las opciones del Unicaja en la Supercopa, a pesar de enfrentarse al Valencia, actual campeón de la Liga ACB. "En cuanto al torneo en sí, nos apetece jugarla bien. También nos ha servido de acicate, porque también nos ha permitido replantear el sistema de trabajo de la temporada. Nos apetece venir de allí contentos y no os digo nada si la ganamos. Estaría bien colgar el estandarte allí arriba. Jugar contra el campeón de Liga y, si llega una final, son dos partidos y puedes pagarlo. Creo que llegamos en un buen momento.Las sensaciones son buenas, tanto por los nuevos como por los que ya estaban. La química que se está generando es muy bonita. Veremos si se mantiene a lo largo de la temporada", explicó.

Plaza dio más detalles sobre el sistema de juego que quiere que su equipo despliegue esta temporada, con más rapidez y verticalidad, pero también con un mayor control del rebote. "Lo primero que tengo que decir es que esto es algo que incorporamos el año pasado. Tenemos que ajustarnos a los jugadores. El año pasado había gente que jugaba muy vertical y este año lo hemos incrementado. Hemos reforzado el rebote defensivo, que es algo clave para poder correr. Los jugadores se encuentran cómodos, pero queremos ser estrictos en la defensa, siendo uno de uno de los mejores equipos en la Liga y en la Euroliga. Creo que tenemos puntos en las manos, también el año pasado, aunque más diversificados. Hace unos años en la ACB que fue el segundo máximo anotador, pero bajó a la LEB. En los cinco mejores equipos defensores son los que están arriba, si a eso se une la calidad de los grandes, pues estarán primeros o segundos. Es importante no perder el rigor defensivo. Hay que ser serios atrás y verticales en ataque. Ante el Guaros hubo una jugada con cinco o seis pases y Dani tiró desde la esquina. Es la filosofía, renunciar a mi tiro para encontrar la mejor opción", explicó.

El Unicaja cuenta esta temporada con una batería de pívots importante, algo que el técnico reconoció como clave, tanto por su aportación como por lo que puedan generar para sus compañeros. "Hay que darle la vuelta al calcetín. No podemos correr si los pívots no cogen esos rebotes, tampoco si esos jugadores no generan una atracción para que los tiradores estén liberados. Es cierto que en la pretemporada ha habido más jugadores exteriores que interiores, pero quiero firmar 60% de los exteriores y 40% de los interiores", dijo.

Respecto al Valencia, Plaza recalcó que se ha reforzado con criterio y que tendrá ganas de revancha después de perder la final de la Eurocup contra su equipo "He visto poco del Valencia. Conservan cosas del año pasado y han mejorado el equipo en varias posiciones. La aportación de Green, Pleiss y Abalde enriquece bastante. Por fueran tienen la base de la selección española y eso es sinónimo de calidad. Defenderán parecido a lo que hacía Tenerife con Vidorreta. Querrán ganarnos por lo que pasó el año pasado", afirmó.

El entrenador del Unicaja fue cuestionado por la reducción de la Liga ACB a 16 equipos y se mostró a favor de esta apuesta teniendo en cuenta el crecimiento que está experimentando la Euroliga. "No se puede poner puertas al campo. La realidad, casi mundial, es que todo tiende a engrandecerse y la Euroliga está ganando terreno. Es lo más parecido a una conferencia de la NBA. Jugar tantos partidos es contraproducente y si la ACB fuese de catorce en lugar de 16, pues mejor. Hay que ajustarse a una competición más real. Cuando yo les digo a otros entrenadores de fútbol que no paramos en Navidad, me dicen que sería imposible en el fútbol. Jugar ochenta partidos es mucho, así que hay que regularlo. Me gustaría que surgiese una persona que unificase todos los criterios para que el calendario fuese más real, para que no pase como en el tenis. El ajuste a 16 me parece más que lógico", finalizó.