Plaza: «La vuelta a la Euroliga no podía ser mejor»
El entrenador del Unicaja destaca la "perseverancia" de su equipo para ganar al Fenerbahçe
Jueves, 12 octubre 2017

Era evidente que Plaza estaba muy satisfecho del trabajo de su equipo ante el Fenerbahçe. Empezar la Euroliga ganándole al campeón de Europa no es nada habitual. "Mucha gente esperaba la vuelta a la Euroliga y no podía ser mejor con este final que hemos vivido", dijo el entrenador del Unicaja. "La lectura del partido más clara es que cuando un equipo trabaja como tal, perservera y cree, pese a las fluctuaciones en el marcador, al final es de recibo que pueda ganar. Creo que es el resumen del partido, hemos perserverado en intangibles, en rebotes o balones recuperados, el equipo no se rendía. Su porcentaje en triples es extraordinario, del 50%, eso significa que hemos tenido que hacer muchas cosas bien", declaró. Plaza resaltó que se sintió "orgulloso" de sus jugadores, pero que ya sólo tienen que pensar en el partido ante el Betis.

El entrenador aseguró que había sido una victoria del equipo, porque ningún jugador había pasado de los 10 puntos, salvo Shermadini (12). "Esto te hace pensar que estamos en la línea correcta, no es fácil ganar al campeón de Europa, ni aunque sea la primera jornada, Obradovic no quiere perder a nada", dijo.

Cuestionado por el papel de Musli, Plaza afirmó: "Musli ha hecho un buen trabajo saliendo desde el banquillo, nos ha oxigenado ahí dentro, Con él hemos podido volver a jugar interior, defensivamente nos ha reboteado a gran nivel. Es lo que esperamos de un jugador de su nivel, no descubrimos nada", comentó. Sobre McCallum reiteró que aún tiene que encontrar tiene estabilidad: "Tiene que saber leer el partido y eso te lo da la madurez. Cuando la adquiera tenemos un base de primer nivel", concluyó.