Joan Plaza vuelve a descartar a Musli y dice que no hay «ni avances ni retrocesos»

Dani Díez y Dejan Musli no podrán debutar tampoco esta noche en esta temporada 2017-2018 y verán el encuentro desde el banquillo. El alero madrileño aún no se ha recuperado al cien por cien de la lesión que sufrió en un entrenamiento (esguince acromio-clavicular en el hombro derecho) y quizás tampoco pueda jugar el domingo ante el Fuenlabrada. Pero cuando esté sano, será uno de los habituales en las rotaciones de Plaza. El caso de Musli no tiene nada que ver. Sin problemas físicos, jugó los primeros partidos de pretemporada pero después desapareció del esquema del Unicaja. No jugó en la Supercopa ni en la primera jornada de Liga y tampoco lo hará hoy ante el Burgos, siempre por decisión técnica.

Mientras que los canteranos Soluade y Okouo están inscritos, Díez y Musli son los dos descartes. La relación entre el entrenador y el pívot serbio es distante, de hecho el propio jugador comentó que no había hablado con Plaza de su situación. Ayer, el técnico comentó que ya sí había hablado con él. «Ya hemos hablado con todos los jugadores. Con Musli no hay avances ni retrocesos, era un tema simplemente cronológico y se habló antes con los que iban a jugar», dijo cuando fue cuestionado por el serbio.

Mientras, Musli se entrena con normalidad con sus compañeros y espera que llegue su oportunidad para tener minutos. Lo más probable es que el pívot -incluido la pasada campaña en el mejor quinteto de la Eurocup- vuelva a entrar en las rotaciones en los partidos de Euroliga. El jueves de la próxima semana el actual campeón, el Fenerbahçe inaugurará la temporada europea en Málaga y Musli podría tener minutos, aunque está por ver si no acusa la falta de ritmo competitivo y si jugar sólo en la Euroliga es suficiente para él. El jugador curiosamente será el representante del Unicaja en la presentación de la máxima competición europea que tendrá lugar el próximo martes en Madrid, en la sede de la Liga Endesa.