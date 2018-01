Plaza: «El Zalgiris es el equipo revelación de la temporada» El técnico confirma la baja de Brooks para el partido ante en Kaunas de este viernes (19.00 horas) JUAN CALDERÓN Miércoles, 10 enero 2018, 13:55

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó este mediodía el encuentro contra el Zalgiris, que es especial para él porque entrenó al conjunto lituano antes de llegar a Málaga. El técnico confirmó la importante baja de Brooks, que el lunes sufrió un esguince de tobillo.

Plaza indicó que el ala-pívot se quedará en Málaga para ver si mejora cara al importante partido del domingo ante el Barcelona en la Liga Endesa, en el que, de ganarlo, el Unicaja lograría el billete para la Copa del Rey. "Brooks no viene seguro y es difícil que llegue para el domingo. No ha mejorado. Hay que levantar la vista y ser listos para apurar las opciones que tenemos de que mejore para el domingo, que son pocas. La baja de Brooks trastoca y siempre digo que para uno o dos partidos, aunque algunos son importantes, se puede hacer un apaño poniendo a Dani en el 'cuatro' o a Soluade en el 'tres'", dijo el técnico.

El Unicaja se enfrenta al Zalguiris en Kaunas (19.00 horas) este viernes en un partido complejo, pues el campeón lituano es la sensación de la presente Euroliga. El duelo de la primera vuelta en Málaga se resolvió con triunfo visitante en el último segundo después de una prórroga. "Lo que nos pedimos es el mismo tipo de partido, con opciones de victoria al final. Tuvimos dos caras porque hubo que remontar para ponernos adelante. Tuvieron un último tiro. Queremos que sea un partido tenso y competido. El Zalgiris es el equipo revelación. Nadie esperaba que estuviese tan arriba y jugando tan bien. Nosotros hemos dado un salto de calidad y queremos seguir estando cerca del play-off, porque estamos convencidos de competir en todas las casas para así mantener el nivel de las últimas semanas", explicó el técnico.

Partido especial

Plaza regresa a la que fue su casa y donde es muy querido por la afición del Zalgiris, así que el barcelonés reconoció que no será un partido normal para él. "Espero que sea un partido bonito y especial. Fue una etapa bonita, intensa y rica en experiencias. Lo que sorprende es que cuando llegas de muy lejos, con otro idioma, seas capaces de llegar al corazón de la gente. Eso pasó porque lo aficionados se identificaron con el grupo de trabajo que teníamos, porque no pensaban que yo siguiese tal y como sucedieron las cosas y porque el equipo jugó a un gran nivel. Hubo química con la gente. No sé si la gente se acordará, pero me apetece volver y que sea un buen partido", recordó.

A pesar de que el Unicaja se juega la Copa en sólo siete días, el técnico insistió en la idea de que no se va a reservar nada ni a nadie. "Ahora seguimos con esa dinámica porque como vimos en el partido del Valencia no nos reservamos. Es la fórmula que nos va mejor. Lo de Brooks es por una cuestión médica. No hay reservas. Si levantamos la vista de la tapia, los partidos del Barcelona y el Gran Canaria son los más importantes, pero el equipo quiere competir en la Euroliga y hay margen de mejora, no sé cuál, pero lo hay. Quizá lo pagaremos en la Copa si nos clasificamos o en marzo, pero esta dinámica nos va bien, a pesar de tener una plantilla corta", explicó.

Por último, el entrenador del Unicaja apuntó algo interesante para el futuro y dijo que ve a su equipo capaz de conseguir algo bonito esta temporada si no hay contratiempos importantes y la evolución en el juego se prolonga. "Sí que pensábamos que llegaríamos mejor a esta época del año, pero por algo normal de adaptación. Pensaba que el equipo jugaría bien y ahora pienso que también puede jugar mejor, y creo que si somos capaces de asegurar alguna cosa, pueden pasar cosas bonitas. Todos se conocen mejor. En el primer partido recibimos cien puntos y ahora sólo permitimos 70. Esa dinámica de menos a más, la veía. Espero que sirva para el futuro, para acortar los plazos, pero este año había que hacer un máster en todo, porque todo era nuevo", finalizó.