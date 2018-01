Joan Plaza: «No hemos mantenido el nivel de tensión»

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Palacio tras la derrota en Euroliga de su equipo ante el Valencia Basket. «Es evidente que nos hubiera gustado ganar, creo que en algún momento alguien ha pensado que el partido podría estar acabado. Nunca se puede dar por finalizado antes de tiempo un encuentro. No hemos mantenido el nivel de tensión», fue la valoración que hizo del partido el entrenador catalán.

Joan Plaza señaló los fallos que hicieron perder el partido al Unicaja: «Quizás no hemos valorado jugar más cerca del aro, no hemos tenido la paciencia necesaria. Hemos hecho una mala elección de cómo finalizar, hemos dejado que corrieran fácil. Ellos tienen habilidad y calidad para acertar en los tiros abiertos». Sobre la falta en los últimos instantes, Plaza confesó: «La falta que teníamos que haber evitado es la última, para ir a una prórroga que habría sido justa. No podemos jugar sólo desde el perímetro, tenemos que buscar los tiros libres. En general, tenemos que tener la habilidad de no hacer lo que otros te proponen, es un error muy común».

La mentalidad ya está puesta en el partido ante Obradoiro, crucial en palabras de Plaza, en el Palacio: «Es un partido fundamental para estar en la Copa. Entre todos tenemos que empujar, el sábado esto tiene que estar a reventar y más sabiendo que el equipo ha jugado dos partidos esta semana y ellos ninguno. Necesitamos que el público sea nuestro sexto jugador ».