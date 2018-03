Popovic: «Nedovic es mejor ahora porque ha trabajado con Plaza» Popovic celebra una canasta con el Fuenlabrada / ACBfotos El base croata es la gran amenaza para el Unicaja, que afronta un choque clave en la Liga ante un rival directo Domingo, 18 marzo 2018, 01:09

Es uno de esos casos muy particulares que se dan en el mundo del deporte cuando se usa el término ‘segunda juventud’. Marko Popovic, a sus 35 años, está en uno de los mejores momentos de su carrera, sino el mejor. El base croata ha encontrado en el Fuenlabrada el destino perfecto para mostrar el gran talento que ha lucido desde muy joven por toda Europa. Llegó a España buscando estabilidad para su familia y ha encontrado también con una juventud deportiva. Popovic es el líder del equipo revelación, gran amenaza hoy para el Unicaja, que no se puede permitir un tropiezo liguero en su cancha (18.00 horas).

Unicaja-Fuenlabrada Cancha Palacio de los Deportes Hora 18.00, Movistar Plus, dial 56 Árbitros G. González, Bultó y Mohedas

–Es un partido muy importante para los dos equipos. El que pierda dará un paso atrás...

–Sí, seguro. Nosotros no hemos competido bien fuera de casa contra los grandes y cuando digo esto también incluyo al Unicaja. El equipo de Málaga tiene un nivel alto, quizá no con tanto talento como el Madrid o el Barcelona, pero los conjuntos que entrena Joan Plaza siempre hacen un gran esfuerzo. Sé que será un partido intenso, siendo clave el rebote ofensivo.

–¿Cuál es el secreto de este Fuenlabrada que pelea por ser cabeza de serie?

–Hemos hecho algunas buenas incorporaciones, pero ha sido clave la llegada de Néstor García, que nos ha conectado mucho. Por supuesto, somos un equipo que trabajo mucho, que tiene buena química en el vestuario. Sabemos nuestro camino y que no somos un equipo de gran nivel, pero somos humildes y creemos en lo que hacemos.

–¿Tan distinto es Néstor García respecto a los entrenadores que había tenido antes?

–En primer lugar, es una grandísima persona. Luego, es un entrenador que habla muchísimo con nosotros, con todos, tanto cuando las cosas van bien y cuando van mal. Nos conecta siempre, es una persona que conecta con el mundo. Tiene un gran sentido para el baloncesto. Es uno de los mejores que he tenido en mi carrera. Con 35 años nunca pensaba que iba a vivir una temporada así con un equipo como el Fuenlabrada.

–Usted ha estado en algunos de los mejores equipos de Europa. Parecía que se iba a retirar, acabó en el Fuenlabrada y mire...

–Me siento muy bien físicamente y eso es gracia a nuestro preparador físico. Cuando hace tres años firmé por el Fuenlabrada no pensaba en retirarme, pero tenía ganas de volver a jugar en España. Mi mujer se quedó embarazada y no quería fichar por ningún equipo. Me llamó Zan Tabak después del nacimiento y me convenció para venir. Quería jugar bien en esta Liga porque con 21 años firmé con el Valencia sin experiencia fuera de mi país y tuve una mala temporada por mi culpa. Quería mostrar que podía jugar. Estoy jugando mi mejor baloncesto. Cada minuto en la pista es un éxtasis para mí. Ahora tampoco pienso en la retirada.Me motiva el partido ante el Unicaja, porque si ganamos estamos casi en el ‘play-off’.

–Cuando el Unicaja fichó a Plaza se decía que usted, que lo tuvo en el Zalgiris, vendría con él a Málaga. ¿Hubo algo de cierto?

–Tengo que ser honesto. Nunca tuve ningún contacto con la gente de Málaga de forma oficial, pero tengo mucho respeto por Joan Plaza.

–Ese respeto es mutuo. Joan Plaza llegó a decir que usted es un jugador que siempre querría tener en su equipo...

–Lo agredezco mucho porque aprendí mucho de él. No es un entrenador que hable mucho, pero cuando se dirige a ti lo puedes entender clarísimo. Si aceptas sus palabras vas a crecer como jugador y como hombre.

–Usted es un jugador con experiencia, recorrido y capacidad para decidir partidos. ¿Qué opinión le merece Nedovic?

–Ha madurado mucho porque ha jugado para Plaza. Tiene una calidad y talento enorme, pero ha aprendido a jugar un baloncesto serio con Joan, sin duda. Jugué contra él en las finales de Lituania, pero era muy joven. Ahora lo veo uno de los cinco mejores en su puesto de Europa, con plasticidad y fuerza. Lee mejor los partidos, es mejor jugador.

–¿Ve al Unicaja como alternativa para pelear por la Liga?

–Hay que separar los buenos equipos de los grandes, al menos desde mi actual perspectiva. El Madrid y el Barcelona son otra historia en cuanto a calidad y talento. Luego vienen los Baskonia, Valencia, Unicaja o Gran Canaria. Conociendo a Plaza sé que va a luchar hasta el último segundo ya esté delante el Madrid o el Valencia. El año pasado todos pensaban que el Unicaja no tenía nada que hacer en la Eurocup, y mire lo que pasó. El Unicaja juega un buen baloncesto y muy moderno, dando siempre el máximo, como pide su entrenador.