Preocupación por la lesión de Shermadini, que se someterá a nuevas pruebas esta semana Plaza habla con uno de los árbitros durante el partido. / Agencia Lof Plaza habla de una posible fractura por estrés, lo que le podría dejar fuera varias semanas Domingo, 4 marzo 2018, 22:31

Ganó el Unicaja en Madrid ante el Estudiantes, pero el cuadro malagueño regresa de la capital con varias preocupaciones en forma de lesiones. Augustine no pudo jugar mucho por molestias en la rodilla, pero la principal preocupación es Shermadini. El pívot georgiano no jugó este domingo y las molestias en su pie izquierdo no mejoran. “Tiene una prueba el miércoles y de ello dependerá todo. Ojalá no tengamos el peor de los escenarios, que serían ocho semanas de baja. Es una lesión complicada con la que no podemos jugar. Puede ser una fractura por estrés, algún otro equipo lo ha sufrido y han tenido a su jugador seis u ocho semanas parado. Estamos en un momento clave y hemos de encontrar una solución, ya sea dentro del equipo o fuera”, aseguró Plaza en la rueda de prensa.

Al pívot ya le hicieron esta semana una resonancia antes de viajar a Belgrado y se descartó una lesión grave, pero el miércoles se la hará otra para ver si la lesión ha empeorado.

El entrenador felicitó a sus jugadores por el esfuerzo para tratar de tapar las ausencias. “Está muy dicho, pero quiero felicitar a mis jugadores porque ha sido un fin de semana duro. Hemos enlazado dos partidos en 48 horas y hemos tenido problemas en estos días. Hemos tenido bajas como Shermadini o James Augustine, que lo ha intentado en el tercer cuarto y que en el último no ha podido seguir… Hemos sido capaces de sobreponernos a esto y lo indican la cantidad de rebotes que han cogido mis jugadores”, comentó. “Odio llorar, pero éramos una enfermería”, dijo. “Darle más tiempo a Augustine era ponerlo en riesgo, tiene problemas en la rodilla”, afirmó.