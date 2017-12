Último aviso para el Unicaja Carlos Suárez trata de anotar ante Jordan, en el partido de la pasada temporada en Badalona. / Agencia Lof Tras seis derrotas seguidas, el equipo está obligado a ganarle hoy al Joventut ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 3 diciembre 2017, 00:22

Parece que este dubitativo Unicaja responde mejor en partidos en los que no tiene la obligación de ganar. Sin esa presión, el equipo malagueño se desenvuelve mejor y muestra una cara más cercana a la de su potencial real. Se ha comprobado en los dos últimos encuentros ante el CSKA y el Panathinaikos, dos conjuntos superiores en nombre, veteranía y presupuesto. Se encajaron dos derrotas más ante rusos y griegos, pero con un juego más vistoso y uno o dos puntos más de competitividad. No se le podía exigir al Unicaja que ganara al equipo más millonario de Europa o que doblegara al campeón griego en su cancha. Pero no estuvo lejos de hacerlo, en ambos casos.

El equipo femenino, aún invicto, busca un nuevo triunfo en casa El Unicaja femenino sénior recibe hoy en Los Guindos a las 12.00 horas al Adeba de Córdoba en una nueva jornada de Primera Nacional Femenina. El conjunto que entrena Lorena Aranda aún no sabe lo que es perder, ya que lleva seis triunfos en seis partidos. Recibe a uno de los equipos de la zona alta, el Adeba, que lleva solo dos derrotas. El otro equipo malagueño de la categoría, el Asisa Alhaurín de la Torre, también está invicto y recibe en casa al Montetucci CB Martos (12.30), que tiene una victoria menos que el cuadro malagueño. Además, el conjunto de Alhaurín juega esta próxima semana el partido atrasado ante las granadinas del Reina Isabel GMASB.

Ha mejorado el conjunto malagueño en estos últimos encuentros, pero no ha logrado romper la racha de derrotas que le acompaña desde el 10 de noviembre, cuando le ganó al Estrella Roja. Son seis derrotas consecutivas (dos en la Liga Endesa y cuatro en la Euroliga) que hacen mella. En la competición europea el Unicaja es colista tras la derrota del viernes, pero en la competición española aún permanece en puestos de ‘play-off’ (octavo). Pero urge ganar, porque el objetivo de estar en la Copa del Rey de Las Palmas ya se ha puesto muy cuesta arriba y una derrota hoy ante el Joventut (18.30 horas, Multideporte 1 de Movistar+, dial 68) sería desastroso para los intereses del conjunto que dirige Plaza.

Brooks, duda

Lo de hoy es un último aviso para el Unicaja, una última llamada a la reacción. Al abrigo del público malagueño, el conjunto malagueño tiene que sacar adelante el encuentro de hoy ante un rival con menos potencial presupuestario, pero que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y que además está centrado en la competición nacional. Esta tarde sí está obligado el equipo de Los Guindos a ganar y tiene que superar esa presión para salir a jugar como lo hizo ante el CSKA y el Panathinaikos. Es posible que aparezcan los pitos desde parte de la grada antes del partido –ya pasó en anteriores jornadas– y que haya cierto nerviosismo entre el público por la mala racha de resultados. Es palpable que Plaza no está en su mejor momento de popularidad desde que llegó a Málaga, pero sigue teniendo el respaldo del club y eso es lo más importante. Pero esos mismos pitos se convierten en apoyos cuando el equipo muestra un mínimo de competitividad, por lo que toca aislarse.

La mejoría de los dos últimos partidos tiene que materializarse en un triunfo que le permita seguir peleando por estar en la Copa del Rey

Se espera que puedan jugar hoy Shermadini y Waczynski, que no viajaron a Grecia. El que es duda es Brooks, que se torció un dedo en el partido de Atenas. El Unicaja ya jugó en el OAKA con diez jugadores, con una rotación más corta. Para el encuentro de hoy no ha habido altas ni bajas en el cuadro malagueño, por lo que no jugarán ni Musli ni Soluade.

Rival renovado

El Joventut está en el puesto 14º de la clasificación, aunque a solo una derrota del cuadro malagueño. Aún no sabe lo que es ganar lejos de Badalona y el Unicaja ha vencido en 26 de sus 36 duelos como local contra el conjunto catalán. El equipo que dirige Diego Ocampo está repleto de caras nuevas respecto a la pasada jornada, aunque se mantiene una columna vertebral formada por jóvenes como Ventura y Nogués y veteranos como Jerome Jordan y Vidal. El escolta americano Patrick Richard, segundo máximo anotador del equipo tras Jordan, es baja por problemas con su visado y el pívot Birgander es duda por gastroenteritis.

«Para nosotros lo más importante será dominar el rebote defensivo, porque el Unicaja es el mejor equipo de Europa, en la Euroliga, en rebotes ofensivos y está entre los mejores en la Liga Endesa, por lo que será fundamental dominar nuestro tablero», aseguraba en la previa el entrenador del Joventut.

Para Plaza siempre es especial medirse al Joventut, el equipo en el que empezó su carrera como entrenador profesional. El barcelonés debutó en la ACB con la ‘Penya’ en el curso 2000-2001 como entrenador ayudante de Josep María Izquierdo. Después estuvo como ayudante de Manel Comas y Aíto antes de marcharse al Real Madrid.