PRIMER CUARTO

Diez primeros minutos espléndidos en los que el cuadro malagueño sacó de la cancha a su rival fueron suficiente para este nuevo éxito del Unicaja. Lo cierto es que a partir del segundo cuarto se echó de menos a los ausentes y el cuadro malagueño pudo consolidar su victoria gracias a su mejor defensa.

En el arranque del partido McCallum por parte malagueña y Dragic en el bando visitante era los argumentos prinipales del juego. Sin embargo, fue Suárez quién adelantó al Unicaja, que cargaba decididamente el rebote ofensivo. Defensa, ritmo y mejor selección de tiro lanzaron a los locales por delante en unos minutos en los que sus rivales se mantuvieron en blanco. En el segundo cuarto, los dos equipos tenían en cancha una mayoría de hombres de banquillo, incluido Soluade. La marcha arrolladora que había lucido el equipo malagueño desapareció, porque el cuadro turco reboteaba mejor y jugaba con más ritmo. Shermadini no era el de otros días y el ritmo de anotación de su equipo perdió viveza. Afortunadamente, entre una y otra defensa, mediaba un abismo y esto le permitió al Unicaja mantener su ventaja cuando el partido llegó al descanso.

En la continuación ni el Unicaja podía seguir perdiendo tantos balones ni los visitantes fallando tantos tiros fáciles. El cuadro turco mejoró su tiro exterior y, aunque su defensa no asustaba a nadie, el Unicaja no arregló del todo el problema de las pérdidas. Plaza jugaba con sus dos pívots a la vez y aunque iba por delante en el marcador, perdió el mando en el juego, quizás porque su defensa no era ya la misma. En el arranque del último cuarto ganaba el Unicaja por 8 puntos, pero no conseguía organizar su ataque. Como regalaba una y otra vez el balón al contrario, los visitantes se acercaron. Plaza tuvo que retirar a McCallum, perdido otra vez, y más tarde, como su equipo no anotaba, volvió a poner a Augustine y Shermadini juntos, aunque al que necesitaba era a Nedovic. Afortunadamente apareció Waczynski y eso fue suficiente para vencer a un equipo con más nombres que hombres.