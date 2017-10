Primer tropiezo del Unicaja (77-69)

Primera derrota de la temporada 2017-2018 para el Unicaja. El conjunto malagueño llegaba este domingo al Fernando Martín de Fuenlabrada como anecdótico líder de la Liga Endesa y cayó ante un equipo modesto, pero muy bien armado, que controló el partido prácticamente durante los cuatro cuartos y que impidió a los de Plaza hacer su juego (77-69).

Se pueden hacer muchas lecturas del primer tropiezo del cuadro malagueño. Es cierto que los fichajes aún tienen mucho recorrido y que sólo Augustine parece cerca de su nivel real. Especialmente Shermadini y McCallum tendrán que aportar mucho más al equipo malagueño durante la temporada. Pero más allá del rendimiento individual, el Unicaja demostró hoy que le falta mucho trabajo por hacer para mantener una consistencia defensiva y para solventar situaciones adversas en ataque. Cuando corre, el conjunto malagueño funciona a las mil maravillas. Tiene buenos reboteadores y prácticamente cualquier jugador del equipo puede montar el contragolpe. Pero en estático sufre mucho y, como en anteriores temporadas, depende de la inspiración de sus talentosos jugadores (Nedovic principalmente, pero también McCallum o Brooks) para sacar algo positivo.

Este domingo, pese a que la primera parte fue muy igualada, el Fuenlabrada hizo el partido que quería hacer para desmontar al Unicaja. Se hizo dueño del partido desde el tercer cuarto, con una gran defensa y muy buen movimiento del balón y el conjunto malagueño se quedó sin sumar su tercera victoria consecutiva. Eyenga, el potente '3' que terminó la pasada campaña en el Unicaja con 19 puntos y 21 de valoración y puso sobre la mesa que la posición de alero puede ser un punto débil del conjunto malagueño, aunque también es cierto que Dani Díez no ha podido debutar aún por lesión.

77 Montakit Fuenlabrada (19+16+19+23): Vargas (5), Popovic (13), Eyenga (19), O'Leary (10), Olaseni (2) -quinteto inicial-, Rupnik (2), Smits (5), Cruz (13), Sekulic (8) y Llorca. 69 Unicaja (16+19+14+20): Díaz (3), Salin (2), Waczynski (3), Brooks (11), Augustine (12) -quinteto inicial-, Shermandini (7), Milosavljevic (1), McCallum (10), Nedovic (12), Suárez (6) y Soluade (2). Árbitros Martín Bertrán, Martínez Fernandez y Rial. Sin eliminados. lugar Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada

Precisamente el primer punto de interés del partido era el emparejamiento entre Waczynski y Eyenga. El alero congoleño fue el temporero que sustituyó al polaco en el Unicaja al final de la pasada temporada y que conquistó al público malagueño en unos pocos partidos. ¿Cómo iba a frenar el polaco el vendaval ofensivo del congoleño? Mientras Eyenga buscaba constantemente el contacto físico y las penetraciones, el jugador del Unicaja trataba de sacar partido de su amenaza exterior, con continuas fintas. No lo hizo mal Waczynski en defensa, pese a que no es uno de sus puntos fuertes, pero Plaza pronto dio entrada a Milosavljevic para que se centrara en el congoleño.

Las primeras ventajas para el Unicaja llegaron cuando Shermadini entró por Augustine. El Fuenlabrada no tiene ningún jugador por encima de los 2,10 y el georgiano encontraba mucha ventaja en las inmediaciones del aro. El conjunto madrileño, sin pegada en su rotación interior, se volcó en el tiro exterior. Eyenga y Cruz acertaron desde la línea de 6,75 y el Fuenlabrada se impuso en el primer cuarto (19-16).

Volvió a introducir Plaza a Augustine, ya que la superioridad ofensiva de Shermadini se convertía en debilidad atrás. El pívot norteamericano se mostraba sólido atrás, aunque el Unicaja perdió la iniciativa en el rebote (16 rebotes en la primera parte, la mitad en ataque) y el conjunto local logró varias canastas en segundas oportunidades. El Unicaja cometió el error de dejarse llevar por el juego fuenlabreño y renunció al juego interior, en el que claramente tiene superioridad. Nedovic tomó el mando del ataque con su interminable talento, pero Popovic respondía en el otro aro. El Unicaja mantenía buen nivel defensivo, pero el Fuenlabrada lograba puntos de oro al límite de la posesión por medio de Popovic y Cruz que le dieron la vida. Al descanso se llegó con un empate a 35.

La salida tras el descanso dejó al Fuenlabrada como claro dominador del partido. Quizás no tanto por el marcador, pero sí por el planteamiento sobre la pista. El equipo local cerró el rebote e impidió que el Unicaja corriera. Y en estático, el equipo malagueño presenta bastantes lagunas aún, demasiado dependiente de las genialidades de Nedovic o de que le llegue a algún balón a Shermadini. Poco a poco, el Fuenlabrada fue aumentando su ventaja (42-36). En cinco minutos el Unicaja sólo anotó un punto (un tiro libre de Milosavljevic) y tardó seis minutos en acertar con la primera canasta en juego (45-38, tras un tiro lejano de Nedovic). La aparición de Brooks, con cinco puntos seguidos y una buena acción defensiva de Soluade, con robo y contraataque permitió que el conjunto de Plaza volviera a acercarse en el marcador. Al final del tercer cuarto, el Fuenlabrada ganaba por cinco puntos, una renta baja para la diferencia de juego que se vio en el Fernando Martín (54-49).

En el cuarto definitivo, el Unicaja contó con un refuerzo inesperado, según lo que se había visto en los tres primeros cuartos. Aparició McCallum para robar un par de balones y meter ocho puntos en menos de cuatro minutos. El Unicaja se ponía a dos puntos (63-61) y el base norteamericano ponía a su equipo de nuevo en una dinámica positiva. El problema es que el Fuenlabrada no estaba dispuesto a tirar por la borda el buen trabajo de todo el partido. Los locales aprovecharon los errores defensivos del Unicaja. No puedes dejar a jugadores como Popovic o Cruz que tiren solos, aunque estén a siete metros del aro. A dos minutos para el final, el equipo de Plaza volvía a estar ocho abajo (73-65) ante el regocijo de la afición local. La buena defensa de los locales impidieron cualquier atisbo de remontada del Unicaja en los últimos minutos y un alley-oop culminado por Eyenga, quién si no, puso la puntilla final (77-69).