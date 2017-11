¿Qué ha provocado la crisis del Unicaja?

El club, atento al mercado de hombres exteriores

Cuando un equipo no funciona, lo habitual es mirar al mercado. Desde el inicio de la temporada existía la opción de fichar a otro pívot si Musli terminaba saliendo, aunque ahora se han constatado carencias en la dirección del juego por el bajo rendimiento de McCallum y Díaz. No existe en el Unicaja una orden de reforzar ahora al equipo, ya que la plantilla ya cuenta con muchos efectivos y además antes habría que hacer hueco, cortando o cediendo a algún jugador. Pero se mantiene un ojo puesto en el mercado, por si surge algún jugador exterior interesante. Los ofrecimientos por parte de los agentes no han tardado en llegar, pero hay muchos condicionantes. No es fácil encontrar a un jugador libre, comunitario, que pueda asumir protagonismo en la dirección desde el primer momento y que además esté sin equipo.