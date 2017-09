«Puedo estar uno o dos pasos por encima de la temporada pasada» Nedovic, en el entrenamiento de ayer. / Unicaja B. Fotopress Nedovic, centrado ya en el Unicaja, desprende ilusión cara a la próxima temporada y valora de forma muy positiva la nueva plantilla JUAN CALDERÓN Martes, 5 septiembre 2017, 00:26

Todo lo que haga feliz a Nedovic es bueno para el Unicaja. Tras el desencanto de quedarse fuera del Eurobasket, el escolta serbio desprende optimismo después de sus primeros entrenamientos en Málaga. La lesión en el hombro izquierdo está superada, le gusta el equipo que se ha diseñado y va a realizar su primera pretemporada en los últimos siete años. Con un buen plan físico por delante, Nedovic se ve capacitado para desplegar el mejor baloncesto de su carrera, y eso suena de maravilla para los aficionados.

Sin dolor en el hombro

«Está mucho mejor. Todavía no he hecho contacto, pero jugando ‘cinco contra cero’ está bien. Ya voy a entrenar con el equipo, así que no tengo problemas. Desde que me lesioné estuve en contacto con Mario Bárbara y con Carlos Jiménez. Vine a Málaga cuando querían verme. La recuperación ha sido bastante buena. Volvía a Serbia y allí... El seleccionador me dijo que iba a jugar en los octavos, pero tres o cuatro días antes del Europeo, cambió de opinión».

Palo a Djordjevic

«Estoy triste por no jugar el Europeo, porque creo que podría ayudar mucho al equipo después de todas las lesiones que tuvimos este verano. Fue una situación extraña porque tenía mucha presión de la Federación para quedarme allí hasta el final. El seleccionador me dijo que me iba a esperar hasta los partidos de octavos o hasta el último partido de la fase de grupos y al final cambió de opinión. Estoy triste y desilusionado. Pero no pasa nada. Ahora estoy aquí para recuperarme y reincorporarme al equipo. Mi mente ya está aquí».

Sin pretemporada en 7 años

«Siempre es más fácil venir aquí cuando se entrena una vez al día (risas). Voy a hacer una pretemporada después de muchos años, creo que después de seis o siete años... No puedo contar la NBA porque allí no hay. Así que voy a usar la pretemporada para prepararme lo mejor posible. Me siento bien porque he tenido mucho descanso este verano, casi tres meses. Hay una parte negativa que es la de no jugar el Europeo, pero la positiva es que estoy recuperado y las piernas están frescas».

Ya se midió a McCallum

«Conozco a Ray (McCallum) desde 2013 cuando tuvimos un entrenamiento juntos. No sé si él lo recuerda, pero me acuerdo de que jugué algún ‘uno contra uno’ contra él y es muy bueno. Va a necesitar tiempo para adaptarse, como todos, pero tenemos muchos jugadores del año pasado que le van a ayudar».

Le gusta la plantilla

«Me parece un buen equipo. James Augustine es un pívot que ha jugado al máximo nivel en Europa. Shermadini fue el MVP la pasada temporada. Salin es un defensor increíble. Es muy pesado. Siempre fue difícil jugar contra él porque siempre juega con mucho contacto. Nunca cambia la cara y eso me ponía muy nervioso. Es una buena pieza para nosotros. Gagi (Milosavljevic) es un chico y un jugador muy bueno que nos va ayudar mucho en defensa y en ataque y lo hará bien como ‘dos’ y como ‘tres. Luego está Soluade, que lo hizo bien en el primer partido y pienso que tiene mucho potencial. Es una plantilla muy buena para esta temporada, aunque voy a echar mucho de menos a Alen y Jamar, pero así es el negocio del baloncesto».

Muy motivado

«Será un año bonito. He escuchado que el club va a hacer un esfuerzo para hacer más fáciles los viajes y todos tienen ganas de una gran temporada. Quiero disfrutar al máximo del baloncesto. Creo que puedo estar uno o dos pasos por encima de la temporada pasada. Quiero estar bien físicamente para jugar todos los partidos si es posible. Cada año queremos hacer algo más en la Liga, especialmente en la Copa y en la Euroliga vamos a competir».

Más regular

«Creo que el gran problema de la temporada pasada fueron las lesiones y eso me impidió estar al mismo nivel. Tuve aquel problema que me dejó fuera dos meses. Estoy trabajando mi cuerpo y creo que vamos a hacer una temporada muy buena».