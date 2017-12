¿Puedo introducir una pistola en el pabellón del Maccabi? El club de Tel Aviv, rival este jueves del Unicaja, recoge en un artículo las preguntas más frecuentes para sus aficionados, en las que habla de la prohibición de introducir armas o cascos de soldados ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 27 diciembre 2017, 18:11

Aunque cuando se menciona Israel como destino turístico es inevitable pensar en el conflicto con Palestina, el día a día en Tel Aviv, su capital, suele ser bastante tranquilo. Es como una especia de burbuja en la que lso actos de terrorismo o el conflicto armado no forman parte de la rutina de sus ciudadanos. Allí juega este jueves el Unicaja (20.05 horas) ante el Maccabi, el equipo más representativo del país y toda una institución para los israelíes. Tel Aviv es una ciudad consmopolita y relativamente segura, porque hay una gran presencia de fuerzas policiales y de militares. Eso no quita que haya algún susto, como aquel que sorprendió al Unicaja en 2012, con Repesa al frente, con estallidos de proyectiles y alarmas antiaéreas cerca del hotel de concentración del equipo malagueño (así lo relataba entonces Curro Segura, entrenador ayudante del Unicaja).

Resulta curioso ver el artículo de 'Preguntas Frecuentes' que está publicado en la web del Maccabi cara al partido ante el Unicaja (http://www.maccabi.co.il/magazines/newsPage.asp?newsID=290). En ella se recogen las típicas cuestiones que le pueden interesar a cualquier aficionado no habitual del pabellón del Maccabi, el mítico La Mano de Elías, ahora denominado Menora Mivtachim. Se explica dónde aparcar, cómo llegar en transporte público, cómo llevar impresas las entradas o si se puede entrar con comida en el pabellón.

Pero una de las preguntas es: "¿Puedo acceder al partido con un arma, un casco de soldado o una maleta grande?" La cuestión desde luego no deja de ser inquietante. Algo que no se preguntaría nadie en Málaga, sobre todo en lo que respecta al arma, pero sí en Tel Aviv. "No es posible entrar con un arma y no se puede guardar (en el pabellón). Lo mismo se aplica para un casco o una maleta o una bolsa de viaje grande".