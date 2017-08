¿Qué más quiere Plaza? Musli y Joan Plaza, minutos después de que el Unicaja ganase la Eurocup en Valencia. / Agencia LOF Después de que el club diese la plantilla por cerrada, el técnico plantea la posibilidad de algún cambio JUAN CALDERÓN Lunes, 7 agosto 2017, 00:31

No hay verano tranquilo en el Unicaja y, como la estación de los calores y los terrales no acaba hasta el 22 de septiembre, todavía pueden pasar muchas cosas. Cuando la plantilla para la próxima temporada ya se daba por cerrada, Joan Plaza publicó ayer un artículo en su página web en el que de forma sutil dejaba la puerta abierta a algún cambio más en el equipo.

Así que los focos vuelve a apuntar hacia Dejan Musli. El técnico barcelonés solicitó al club que se le buscará destino al comienzo del verano, pero los meses han pasado y el serbio, mejor cinco de la pasada edición de la Eurocup, sigue bajo nómina del Unicaja. «Anteayer cerramos, prácticamente, los fichajes para la temporada 2017-2018 y excepto las personas que estamos directamente involucrados en este proceso (el presidente, el secretario técnico y yo mismo, con la ayuda de mis entrenadores ayudantes) sabemos de la complejidad del mismo», afirmaba Plaza. La expresión empleada por el entrenador contrasta con la versión del club que daba por cerrado el equipo tras la incorporación de James Augustine. Es más, en las redes sociales el club incluso invitó a sus aficionados a que valorasen el equipo.

El entrenador publica un artículo en su página web en el que habla de equipo «prácticamente» completo y los focos apuntan de nuevo a Musli

El problema del ‘caso Musli’ es que su ficha es inabordable para los clubes de la Liga ACB, fuera de los grandes claro, así que la única salida para el pívot es dejar España donde tiene asegurado jugar la Euroliga con el Unicaja. En los últimos días, han surgido algunas informaciones que lo vinculaban con el Efes y el Maccabi, pero no hay nada concreto todavía. El pívot no tiene agente después de romper con su anterior representante y en el mercado circula el mensaje de que trabajará con el agente que le presente la mejor oferta. Así están las cosas.

¿Qué pedirá Plaza si se marcha Musli? Sobre el papel la posición más frágil del nuevo proyecto es la de base, ocupada por McCallum, Díaz y Soluade. Una hipotética lesión del primero dejaría los mandos del equipo a los dos canteranos, con el inglés recién llegado de la LEB ORO. Sin embargo, lo más lógico es cubrir la marcha de un pívot con un jugador alto. Tras la contratación de James Augustine, el Unicaja ha dado un salto adelante para fortalecer el equipo, pero no ha incorporado a un pívot atlético, un perfil que ha buscado en el mercado desde que comenzó el verano. Sea como fuere, la opción de un cambio sólo se contempla si Musli sale.

Los que se fueron

En el mismo artículo, Joan Plaza hace algunas reflexiones sobre la configuración del equipo y justifica algunas salidas que se han producido. «Los motivos por los que un jugador abandona el barco no son siempre, en absoluto, los que la gran mayoría conoce, pero hay quien de buena fe conjetura con las razones por las que alguien se va o no se le renueva, y otros intentan consciente o inconscientemente sembrar dudas y especulaciones gratuitas que, como toda bola de nieve, puede generar una cizaña innecesaria y no deseable, en un proceso que no siempre uno puede controlar y en el que alguna vez sufres con la decisión tomada», afirma.

El técnico lamenta las ventajas fiscales de otros equipos y con las que compite el club

El entrenador barcelonés también analiza algunos aspectos que considera fundamentales en el diseño del equipo, como la necesidad de cumplir con la normativa de los cupos o la fiscalidad tan elevada que existe en España respecto a otros países que compiten en la Euroliga. «Aquí se paga, dependiendo de esas circunstancias o el 25% o el 50% de impuestos (aproximadamente). Pero además la gente debe saber que en algunos países fuera de la Comunidad Europea, esta fiscalidad se diluye hasta unos mínimos increíbles, lo que incita a muchos jugadores, a cambiar una buena organización por una buena exención fiscal que les permita sacar más rendimiento salarial. Cobrar 300.000 euros brutos al 50% o al 9% cambia un poco, ¿no es así?)», explica.

Plaza además justifica la incorporación de algunos jugadores en función de que complementen a otros, quizá haciendo referencia al fichaje de Sasu Salin. «Aquellos jugadores que puedan mejorar el rendimiento del equipo, prescindiendo de las luces de colores y el papel de celofán que suele acompañar a algunas súper estrellas y que a menudo (si los multimillonarios clubes te permiten escoger), cambiarías por jugadores más serios, trabajadores y no exentos de talento», insiste.

Plaza mandó un mensaje de optimismo a los aficionados cara a la próxima temporada

El entrenador del Unicaja acaba su comunicado titulado ‘Orfebrería de un fichaje’ con un mensaje de ánimo y optimismo para los aficionados. «Espero que todos podamos entender algo mejor, el grado de dificultad que implica diseñar un equipo deportivo de alto nivel. Quedan apenas diez días para citarnos con los jugadores y poco más siete semanas para el primer partido oficial (Supercopa). Para esta nueva aventura te necesitamos a ti, a ti y a ti… ¿Nos acompañarás? Abróchate el cinturón porque… ¡Málaga no se rinde!».

El entrenador catalán tomará las riendas del equipo, con la ausencia de los internacionales, el próximo día 21, aunque los jugadores comenzarán con las pruebas físicas y médicas el jueves 16.