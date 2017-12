Al Unicaja le faltó ayer el impulso de las últimas jornadas, porque Waczynski, otra vez con la rotación de cinco aleros, no fue el mismo pero, sobre todo, porque cedió demasiados rebotes debajo de su aro, a pesar de lo cual Shermadini fue el hombre alto que menos jugó. También porque perdió muchas más veces el balón y todo esto le condenó a tirar a canasta 18 veces menos que los locales y por ahí llegó la derrota.

Plaza prefirió empezar el partido con Díaz en la posición de base. En los primeros minutos dominaba la defensa local con excelentes rotaciones. Como el cuadro tinerfeño reboteaba mejor, perdía menos veces el balón y, sobre todo, acertaba mucho más desde fuera, se fue por delante con mucha claridad. El técnico del Unicaja retiró del campo a todos sus titulares y al final del primer cuarto solo perdía por dos puntos, con la impresión de que lo peor ya había pasado. En el arranque del segundo había diez suplentes en cancha y Shermadini era el centro del ataque malagueño. En cuanto se ajustó la defensa local, el ataque visitante se estancó y el cuadro canario tomó ventaja. Plaza metió a sus mejores hombres que enseguida igualaron, pero algunas pérdidas infantiles y la calidad de Vasileiadis devolvieron la ventaja al cuadro de Tenerife.

Tras el descanso, el Unicaja equilibró enseguida el choque a través de Nedovic y aunque el ataque local ya no era el mismo sin Vasileiadis, el conjunto malagueño no abría brecha, porque la defensa canaria había logrado neutralizar a Nedovic. Con el retorno del alero griego el cuadro amarillo volvió a tomar el mando, ya que el ataque visitante, sin su estrella, estaba perdido. En el principio del último cuarto el Unicaja volvía a estar con cinco suplentes en cancha y Shermadini parecía la opción más clara de su ataque. Sin embargo, Plaza volvió a retirar al pívot georgiano. Como el ataque no funcionaba tuvo que volver Nedovic, pero a partir de ahí el equipo malagueño tuvo ya más problemas en defensa que en ataque y la reacción final resultó ya insuficiente.