El Unicaja lo hace demasiado fácil ante el Guaros de Lara

Hay dos maneras de interpretar el partido que anoche jugó el Unicaja ante el Guaros de Lara venezolano (106-76). Una, que el equipo malagueño bordó el baloncesto, y, la segunda, que el rival no tenía entidad suficiente para plantar cara. Sin embargo, no conviene perder de vista que el Guaros es vigente campeón de Sudamérica y también de la Copa Intercontinental, título que defenderá en unos días ante el Iberostar Tenerife, no es cualquier cosa.

106 Unicaja McCallum (19), Soluade (10, Díez (17), Brooks (4), Augustine (2) -cinco inicial-, Okou (6), Nedovic (20), Shermadini (6), Waczynski (10), Suárez (1), Musli (4), Díaz (7). 76 Guaros de Lara Bethelmy (3), Guillent (5), Little (13), Colmenares (5), Echenique (7) -cinco inicial-, Martínez (7), Vargas (12), Acosta, Sifontes (5), Graham y Upshaw (19). Nedovic y Shermadini disputaron sus primeros minutos de la pretemporada con el Unicaja. Salin fue descartado y jugará hoy Parciales 38-18, 16-18, 17-21 y 25-24 Árbitros Jiménez, Araña y Castillo

Como se trata de pretemporada, se pueden mezclar las dos conclusiones para analizar el choque. El Unicaja anotó la friolera de 38 puntos en un primer cuarto tremendo con un sorprendente 8/9 en triples. Ante este recital anotador, el campeonísimo venezolano nada pudo hacer. Pero es tiempo para pruebas y para ver cómo marcha la preparación. Lo más destacado fue comprobar que Nedovic está totalmente recuperado de la lesión en el hombro que le impidió participar en el Eurobasket. Su carta de presentación fue brillante, con diez puntos seguidos, mostrándose infalible desde la línea de tres puntos. Cuando se hablaba de que el equipo había perdido amenaza desde la línea de tres tras perder a Fogg y Smith, el partido de ayer desmontó esta idea, pues también Díez, Soluade y Waczynski estuvieron perfectos.

Y en esa buena línea que confirmó haber encontrado el equipo malagueño en otros partidos, a pesar del tropiezo ante el Real Madrid en el Torneo Costa del Sol, Ray McCallum dio muestras un día más de su talento. Era interesante ver cómo se entendía con Nedovic y Shermadini. Las circunstancias del partido y los constantes 20 puntos de renta o más, lo hicieron todo más fácil, pero McCallum pasó cuando debía de hacerlo, penetró cuando tuvo la oportunidad, corrió cuando vio el terreno despejado y anotó desde la línea de tres. Es decir, confirmando que es un jugador perfecto para este Unicaja.

El de hoy era, además de para el estreno de Nedovic en la pretemporada, también sirvió para que Shermadini y Waczynski disputasen sus primeros minutos. El pívot georgiano no tardó en comenzar a producir con rebotes, canastas y forzando personales. El alero polaco, por su parte, dio muestras de llegar ‘caliente’ tras el Eurobasket y estuvo también bien en sus acciones, eso sí sin demasiada exigencia por parte de sus defensores ni sus atacantes. Esta temporada tendrá que ponerse las pilas porque Milosavljevic también puede restarle minutos. El buen partido del Unicaja se completó con las actuaciones de Díez, perfecto en los lanzamientos, y Soluade, que sigue mostrando un gran desparpajo en todas sus acciones consciente de que está ante la gran oportunidad de su vida.

También dio un paso adelante ayer, Musli, más activo y efectivo que en anteriores partidos, justo lo que Plaza le demanda para que lo tenga presente en sus planteamientos. Quizá el que anda todavía tratando de encontrar su sitio en el estilo de juego del Unicaja es James Augustine, que salió en el quinteto titular como ‘cinco’, pero que está lejos de lo que puede ofrecer. Los aficionados se quedaron sin ver el estreno de Salin, descartado por Plaza junto al canterano Ibáñez, y que podría jugar este sábado (19.30 horas) frente al Herbalife Gran Canaria, que sin duda ofrecerá más oposición que el Guaros de Lara.