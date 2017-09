Reencuentro en Archidona

El primer partido del Unicaja en tierras malagueñas era esperado por los aficionados que llenaron el caluroso pabellón de Archidona, y es que el cartel invitaba a recorrer los sesenta kilómetros para el estreno del Torneo Costa del Sol.

Los alemanes, encantados

El Alba Berlín se está ejercitando durante su estancia en Málaga en las instalaciones de Los Guindos. Cuentan que la expedición alemana se sorprendió por la calidad de la sede de la cantera cajista después de su remodelación. Algunos jugadores y técnicos fotografiaron el gimnasio, la sala de trofeos y el panel en el que figuran los nombres de todos los jugadores formados en la cantera que han alcanzado el primer equipo. Aunque el Alba tenga un pabellón impresionante como el Mercedes-Benz Arena con capacidad para 17.000, habitualmente entrena en un pabellón mucho más pequeño.

Ojeda, el descubridor de Augustine

James Augustine ha sido uno de los fichajes más destacados del Unicaja para la próxima temporada. El estadounidense es ahora un jugador muy conocido y respetado, pero en 2008 no lo era tanto. Fue entonces cuando lo descubrió Himar Ojeda, director deportivo del Alba Berlín y que entonces desempeñaba el mismo cargo en el Gran Canaria. Ojeda recordaba ayer lo curioso que fue su fichaje. «Yo conocía a James de haberlo visto en alguna Liga de Verano y siempre me gustó. Aconsejé a Salva Maldonado ficharlo, pero sólo había un vídeo de sus jugadas, así que no era suficiente como para convencer a Salva. Me dijo que lo dejaba en mis manos y no me lo pensé ni un segundo», explicaba ayer antes del comienzo del partido en Archidona después de haber estado charlando largo y tendido con Augustine.

Primera visita

Brooks, McCallum y James Augustine recibieron ayer la visita de sus representantes en España, Álvaro Tor y Paco López, de la agencia Hoops Internacional, que también trabaja con varios jugadores del Real Madrid como Kuzmic (ahora en el Europeo), Ayón y Carroll. Estas visitas son habituales al comienzo de la temporada para cerciorarse de que a sus representados les va todo bien en sus respectivos destinos.

El consejo casi en pleno

El Unicaja estuvo respaldado ayer por casi la totalidad del consejo de administración del club. En Archidona estuvieron los consejeros Juan José Navarro, Isidro Rubiales y Emilio Mejía. También se desplazó el presidente del club, Eduardo García, además del secretario técnico, Carlos Jiménez, y el jefe de operaciones del club, Manolo Rubia.