Sin Rosa ni Carralero como refuerzos por la ausencia de visados para viajar a Rusia Si Augustine queda finalmente descartado, el Unicaja no tendrá pívots para medirse al CSKA y sólo dispondrá de 11 jugadores JUAN CALDERÓN Jueves, 8 marzo 2018, 00:31

La mañana de hoy se presenta clave para ver en qué circunstancias viaja el Unicaja a Moscú. Con Shermadini descartado, el entrenamiento que realizará el equipo malagueño determinará si Augustine puede jugar mañana contra el CSKA (18.00 horas) e incluso de si se opta porque se quede en Málaga para terminar de recuperarse. Dependiendo de lo que se decide, el conjunto que dirige Joan Plaza puede presentarse ante el líder de la Euroliga sin sus dos pívots principales, algo que no tiene precedentes esta temporada y pocos en campañas anteriores.

A la espera de ver en qué estado físico se encuentra Augustine y si ha mejorado de sus molestias en la rodilla derecha que arrastra y de la contractura en el sóleo que le ha impedido entrenarse, el Unicaja podría contar mañana con sólo once jugadores. Dos de ellos serían los canteranos Soluade y Okouo que no han contado en exceso para Joan Plaza en la presente temporada.

Se da la circunstancia de que la plantilla no podrá verse reforzada por ningún otro elemento de la cantera. Tampoco Ignacio Rosa, que a efectos reales es jugador de la primera plantilla, pues entrena todos los días a las órdenes de Joan Plaza y sólo está con el equipo de la Liga EBA para jugar los fines de semana. Al gaditano no se le ha tramitado el visado para viajar a Rusia, algo que ya ocurrió a comienzos de febrero cuando el Unicaja jugó en la pista del Khimki y tenía las bajas de Nedovic y Brooks. Ya entonces Joan Plaza quiso desplazar a Rosa, pero al no tener visado, no fue posible tirar del alero de 2,08 metros como era el deseo del técnico, que ya lo hizo debuta en la Euroliga ante el Efes. Tampoco Jesús Carralero, el otro canterano inscrito para la Euroliga, tiene visado y no podrá ser de ayuda.