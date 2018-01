Otra vuelta de tuerca a las rotaciones Salin, el pasado domingo en el partido ante el Gran Canaria. / Ñito Salas Plaza trata de hacerle un hueco a Soluade, que mantiene su plaza en la Euroliga en detrimento de Salin ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 25 enero 2018, 00:48

El Unicaja parece que ha conseguido meter el tren en las vías y en las últimas semanas al equipo malagueño se le relaciona con una dinámica positiva y con una trayectoria ascendente. No es algo que se escuche sólo en Málaga, ya que lo repiten con asiduidad los rivales.

La mano de Nedovic mejora y se espera que pueda jugar hoy Pese a que el equipo cada vez juega mejor colectivamente y que desde el cuerpo técnico se rechaza que haya dependencia de Nedovic, nadie quiere pensar en una posible lesión del escolta serbio. Por eso esta semana, cuando el jugador del Unicaja no se entrenó con sus compañeros por un problema en la mano derecha, se encendieron todas las alarmas. Nedovic sufre una artritis en su mano derecha, la de lanzamiento a canasta, que le obligó a jugar infiltrado en el partido ante el Gran Canaria. Eso no le impidió hacer dobles figuras, con 11 partidos y 10 asistencias. Ayer el internacional sí regresó al trabajo junto a sus compañeros, por lo que se espera que hoy pueda estar en el duelo de Euroliga ante el Baskonia, aunque seguramente no esté al cien por cien. Nedovic es el jugador que más tiempo está en pista del conjunto malagueño, con más de 23 minutos por partido.

Para llegar a este buen momento el equipo malagueño ha pasado por varios baches, los famosos dientes de sierra de los que suele hablar su entrenador y también por varias modificaciones a la hora de mover las piezas de la plantilla. De los 14 hombres con los que empezó la temporada, Musli se quedó por el camino y los dos canteranos han cambiado sus papeles. Si al principio de campaña era Viny Okouo el que tenía más posibilidades de jugar, incluso por delante de Musli, ahora es Soluade el que ha conseguido convencer al entrenador de que puede darle minutos de calidad al Unicaja.

El entrenador del Unicaja dice que espera contar con una plantilla «más definitiva» cuando llegue la Copa del Rey

Plaza trata ahora de hacerle un hueco en el equipo al exterior británico, que incluso la pasada semana fue titular ante el Real Madrid. Su oportunidad está en la máxima competición europea, en la que no hay un número limitado de cambios y en la que va a ocupar el puesto de Salin, que empezó la temporada como reemplazo de Nedovic. Para no ponerles las cosas fáciles al entrenador, el escolta finlandés, tras no jugar ante el Milán ni ante el Madrid, hizo uno de sus mejores partidos con el Unicaja el pasado domingo, ante el Gran Canaria. «La Copa será el punto de inflexión. Ahí ya habrá un ‘roster’ más definitivo. Hasta entonces, Soluade estará dado de alta en la Euroliga y Salin en la Liga Endesa. Veremos si Soluade puede jugar también de base, más allá de que Viny Okouo vaya arañando esos minutos por dentro», explicó ayer Joan Plaza. Si los roles en la plantilla ya están mucho más definidos, la idea del técnico es que a partir de la disputa de la Copa del Rey la plantilla esté aún más definida.

Poco espacio para Okouo

Aunque será inevitable seguir con la rotación de jugadores, ya que el calendario no da tregua: «Todos tenemos más asumido que por el ritmo de partidos hay que rotar. Los fisioterapeutas y el preparador físico del equipo están detrás tras mi hombro constantemente para decirme quién necesita descansar. Intentas regular la cantidad de minutos,porque todos están ansiosos por jugar y quieren estar más tiempo en la pista. Tengo que pensar por ellos, ser su consciencia y que las piezas vayan encajando». En ese puzle el que ha perdido sitio es Viny Okouo, aunque el técnico no cree que sea algo definitivo:«Su problema es que tiene por delante a dos jugadores, Agustine y Shermadini. Mi trabajo es buscar esos huecos huecos para él y el suyo no desfallecer en el intento». Todo eso a expensas de que pueda llegar un jugador más a la plantilla, algo que anhela el entrenador desde que Musli se fue rumbo al Brose Bamberg. El problema es que ahora que las piezas están encajando, un fichaje podría alterar los roles y fraccionar aún más el reparto de minutos. El secretario técnico del club malagueño, Carlos Jiménez, está atento a cualquier opción interesante de un mercado que cada vez tiene más actividad.