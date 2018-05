La salida de al menos cuatro jugadores obliga al Unicaja a otra remodelación Fernando González Nedovic, McCallum, Brooks y Augustine previsiblemente no continuarán la próxima temporada JUAN CALDERÓN Miércoles, 30 mayo 2018, 00:19

No hay verano tranquilo en el Unicaja, y este que comenzará dentro de un mes tampoco lo será. El club se encamina hacia otra profunda remodelación de su plantilla cara a la próxima temporada debido a que un mínimo de cuatro jugadores no continuará en el equipo (y a expensas de ver qué sucede con Joan Plaza). Además, la entidad tendrá que negociar con algunos de sus compañeros diferentes ampliaciones de contrato, por lo que podría haber alguna baja más.

Los que casi seguro que no continuarán son Nedovic, Brooks, Augustine y McCallum. Cada caso es distinto, pero a los cuatro se les da ya por perdidos y ayer, en la vuelta final que dieron los jugadores al Carpena, se les vio especialmente emocionados con la afición (McCallum o Augustine estuvieron regalando sus zapatillas o ropa deportiva). La situación más conocida es la de Nedovic. El jugador serbio tiene apalabrada su llegada al Armani Milán, que le ha puesto por delante un multimillonario contrato que lo convertiría en uno de los mejor pagados del continente. Antes de marcharse tendrá que ejercer la opción de rescisión unilateral que contempla su contrato y que no le implicará un coste importante. Se cerrará así la etapa en Málaga de uno de los jugadores con más talento que ha vestido la camiseta del Unicaja.

Brooks puede acompañar a Nedovic en Milán. El ala-pívot ha sido tentado por el cuadro italiano, si bien no vería mal seguir en Málaga, aunque su relación con Plaza se ha deteriorado mucho. Tiene pasaporte comunitario y su regularidad lo convierte en una pieza codiciada en el mercado.

McCallum es otro que tampoco seguirá. No se le ofrecerá la renovación porque no ha dado el nivel esperado. No se adaptó al estilo de juego europeo ni al de Plaza. El base ya ha manifestado que tratará de buscar un hueco en la NBA.

Distinto es el caso de James Augustine. No es un secreto que su relación con Plaza no es buena, pero en su caso influye más su situación fiscal. La próxima temporada pasará a tributar el 50 % de su salario, lo que lo convierte en un jugador muy caro.

El Unicaja ya negocia las ampliaciones de contrato de Waczynski y Dani Díez, sobre los que tiene opción de ampliación. A ambos se le han ofrecido dos temporadas más. Surge la duda de qué pasará con Salin, que también firmó un 1+1. Con contrato garantizado están Díaz, Milosavljevic, Shermadini y Okouo, aunque este último tiene muchas opciones de salir cedido para tener más minutos.