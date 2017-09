Salin será el primer finlandés en jugar con el Unicaja Salin comienza a asimilar el sistema El escolta llegó el martes por la noche a Málaga y ayer por la mañana estaba citado a las 11.00 horas JUAN CALDERÓN Jueves, 14 septiembre 2017, 01:13

El cuerpo técnico del Unicaja no ha querido perder ni un solo minuto para agilizar la adaptación de Sasu Salin a la dinámica del equipo. El escolta finlandés llegó el martes por la noche a Málaga y ayer por la mañana estaba citado a las 11.00 horas para su primera sesión táctica. Salin y Shermadino, otro de los recién llegados, adelantaron el entrenamiento con una sesión táctica bajo la supervisión de Antonio Herrera, asistente de Joan Plaza. El finlandés llega en forma después de preparar y disputar el Eurobasket con su selección. Además llega con una carga importante de minutos, pues ha jugado una media de 33 minutos en los seis encuentros que ha jugado con su selección. Salin no ha coincidido a lo largo de su carrera con ninguno de sus nuevos compañeros en el Unicaja, pero sí que los conoce a todos después de numerosos enfrentamientos contra ellos mientras militaba en el Gran Canaria. En el Eurobasket, además, se midió a la Polonia de Waczynski, con el que no dudó en hacerse una foto antes del partido. Mañana, ante el Guaros de Lara, se convertirá en el primer jugador finlandés en jugar con el Unicaja.