¿Sancionará el Unicaja a sus jugadores que acudan con sus selecciones?
Plaza asegura que no cambiará su plan de entrenamientos y Milosavljevic habla de castigos por parte del club
Málaga
Viernes, 10 noviembre 2017, 00:46

Las conocidas como ventanas FIBA –es decir, los partidos que las selecciones nacionales tendrán que jugar en plena temporada para clasificarse para el Mundial de 2019– se han convertido en un problema enquistado de difícil solución. Las federaciones no han convocado a los jugadores de la NBA, pero sí a los de Euroliga, que juegan partidos en la misma semana. Los clubes no quieren que sus jugadores vayan a jugar con las selecciones en plena temporada, algo que, en el caso del Unicaja, afectaría a seis jugadores: Alberto Díaz, Nedovic, Milosavljevic, Musli, Salin y Waczynski.

Los jugadores se encuentran entre la espada y la pared, ya que para muchos es un privilegio jugar con su selección, pero se deben a los clubes con los que tienen contrato. La clave es: ¿habrá sanciones por parte del club a los jugadores que vayan a jugar con sus selecciones? Unas declaraciones de Milosavljevic al portal Sportklub.rs pusieron el tema sobre la mesa, aunque el jugador informó después al club de que esas palabras no eran correctas y pidió una rectificación a dicho medio. El alero aseguraba que el Unicaja no les iba a impedir jugar con sus selecciones pero dudaba sobre las posibles sanciones por parte del club. Efectivamente, el Unicaja, como el resto de clubes, no puede impedir que sus jugadores acudan a la llamada de la selección y tampoco puede multarles por eso. Pero sí puede sancionar a los profesionales que no acudan a un entrenamiento, por ejemplo. «Yo no voy a hablar con ningún jugador para que vaya o no a jugar con su selección. Ellos tienen la planificación de la temporada, será el club el que tome las decisiones», dijo el entrenador del Unicaja.

Ayer se le cuestionó a Plaza sobre este asunto y como es lógico al entrenador del Unicaja no le hace ninguna gracia perder a jugadores a finales de este mes. «Ha de hablar el club, el presidente, el secretario técnico. Yo entregaré mi hoja de entrenamiento de esa semana, pero son otros los que tienen que decidir. Después del partido ante el CSKA yo seguiré con mi plan de entrenamiento y se lo entregaré a la directiva del club», afirmó. Plaza no va a variar su ritmo de trabajo y, por tanto, quiere contar con todos sus jugadores, vayan o no con sus selecciones.

Por otra parte, la agencia EFE informó ayer de que la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea se pronunciará sobre el conflicto que mantienen la Euroliga y la FIBA.